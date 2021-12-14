4 maneras en que los cursos en línea pueden impulsar su carrera como autónomo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La industria de los trabajadores autónomos ha crecido exponencialmente durante la última década, y fue impulsada particularmente por las estructuras de trabajo remoto y flexible relacionadas con Covid-19. Según un informe de investigación de septiembre de UpWork, “el 53% de las empresas dice que el trabajo remoto ha aumentado su disposición a utilizar autónomos”. Y, por supuesto, la vida del trabajador autónomo tiene varias ventajas: desde controlar selectivamente una carga de trabajo hasta tener horarios de trabajo flexibles y la opción deseable de elegir clientes, puede ser un camino potencial hacia una carrera diversa y rentable. Por supuesto, la mayoría de los autónomos se apresurarán a agregar, sin embargo, que este negocio, como cualquier otro, requiere un esfuerzo considerable. Para tener éxito, necesita mejorar continuamente sus habilidades y desarrollar nuevas para destacarse y maximizar las tarifas, y he descubierto que una ruta confiable hacia la superación personal profesional es a través de cursos en línea.

Los ejemplos se cuentan por miles, desde la “Clase magistral independiente para principiantes absolutos: ganar más” de Udemy hasta “Animación para ilustración: agregar movimiento con Procreate y Photoshop” de Skillshare para ganar más “Cómo construir una carrera de escritura de seis cifras” de la escuela de escritura – las opciones y oportunidades son simplemente una legión y pueden dar sus frutos de varias formas.

1. Tasas más altas

Sus tarifas son un reflejo de su valor; cuanto menos cobra, menos valor pueden ver los clientes en su trabajo, mientras que las tasas más altas reflejan conocimientos y habilidades más elevados.

Relacionado: Aquí están los beneficios de trabajar como autónomo

2. Áreas de concentración ampliadas

Como autónomo, debes tener un nicho. Tener uno muestra a los clientes potenciales que tiene habilidades en un tema en particular, y registrarse en un curso en línea lo ayudará a mantenerse al día con las tendencias del mercado y los nuevos desarrollos y afinar las habilidades en esa área de concentración. El mundo profesional está evolucionando a un ritmo vertiginoso y la mejora de las competencias le permite mantenerse al tanto de las tendencias de la industria.

Los cursos en línea que amplían su nicho actual también le brindan la oportunidad de sumergirse en un grupo más grande de clientes. Una vez que haya completado algunos, puede mejorar la experiencia del cliente ofreciendo un paquete de servicios, que también aumentará las tarifas y brindará más valor a los clientes. Sin embargo, es útil tener en cuenta que no debe expandirse demasiado lejos de un área central, ya que los clientes existentes podrían, con razón o sin ella, considerar los servicios resultantes demasiado amplios. “La especificidad es el alma de la narrativa”, como dice el refrán, y sugiero que también es indispensable para la construcción de la reputación de los autónomos.

Relacionado: 5 formas de diferenciarse de la competencia en los principales sitios independientes

3. Una red más amplia

El aprendizaje en línea ofrece un beneficio adicional: la posibilidad de conectarse con otras personas que han completado los mismos cursos en línea. Y ahora que tiene habilidades diversificadas y tal vez se sienta menos intimidado por la competencia, también tendrá acceso a una variedad de nuevos clientes, pero conseguirlos significa hacer que el marketing sea parte de una mentalidad duradera, incluidas plataformas en línea como sitios de redes sociales y aplicaciones. .

4. Mayor rentabilidad de las bolsas de trabajo

Es probable que un veterano se acerque y se dirija a los clientes existentes todo el tiempo, mientras que un recién llegado puede comenzar un viaje en sitios web independientes o bolsas de trabajo. Sin embargo, estos foros tienen miles de miembros nuevos que se registran diariamente y es fácil perderse entre la multitud. La buena noticia es que la mayoría de las empresas buscan criterios específicos al contratar: experiencia en una habilidad en particular, quizás, y / o calificaciones adicionales, y tener una certificación de finalización del curso lo ayudará a diferenciarse.

Relacionado: 6 pasos para convertirse en un profesional independiente exitoso