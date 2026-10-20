Conclusiones Clave El gesto fue aplaudido por el presidente Donald Trump.

El empresario subió la publicación a su perfil de X a un par de semanas de las elecciones de medio término.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, no solo pretende llegar a Marte, sino también “salvar” a la niñez estadounidense.

El lunes el empresario subió una publicación a su cuenta de X en la que explicó sus intenciones: “El próximo año voy a regalar una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Este será el primero de muchos”.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America.



This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Entre las empresas que le pertenecen al hombre de negocios se encuentran Tesla, X, The Boring Company y SpaceX.

Musk subió la publicación a su cuenta tan solo un par de horas después de que Anthropic, una de las principales desarrolladoras de inteligencia artificial (IA), publicara un comunicado en el que explica que destinará parte de sus acciones al Anthropic Public Benefit Fund, “una nueva entidad con una estructura que aumenta su participación a medida que la empresa crece” y que tiene una misión filantrópica.

Posteriormente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, subió una publicación en la que dio más detalles en torno al gesto de Musk. El mandatario explicó que las acciones serán entregadas a los niños por medio de un programa de cuentas de ahorro para niños estadounidenses que lleva el nombre de Trump accounts.

¿A cuánto dinero equivale la acción de SpaceX que cada niño recibiría?

La pregunta es obligada.

Según estimaciones de la Oficina del Censo al 1 de julio de 2024, el 21.5% de la población de Estados Unidos tiene menos de 18 años. Eso equivale aproximadamente a 73 millones de individuos.

Si se toma en cuenta el valor actual de cada acción de SpaceX ($146 dólares), el apoyo de Elon Musk a la niñez estadounidense sería de $10,700 millones de dólares.

Hasta ahora el empresario no se ha pronunciado en torno a la manera en que haría llegar el donativo a cada infante.

¿Filantropía o proselitismo?

Elon Musk es, sin duda alguna, uno de los grandes aliados políticos de Donald Trump. En el ciclo electoral de 2024 aportó cuando menos $260 millones de dólares a la candidatura del político. Durante los primeros meses de gestión de Trump, Musk estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) como empleado especial del gobierno.

Aunque Musk solo ocupó el cargo durante 130 días, ha seguido apoyando Partido Republicano y al presidente.

La publicación que muestra la intención del empresario de donar a los niños acciones de SpaceX se da a solo dos semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos en las que se disputan 39 gubernaturas y puestos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Los críticos de Musk han visto en su gesto una acción política más que un gesto filantrópico.