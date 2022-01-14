Cómo crear un sitio web de inicio que entregue

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Tener un sitio web es tan esencial para una puesta en marcha exitosa como solían ser las tarjetas de presentación hace algunas décadas. Pero crear un sitio web para su organización es solo la mitad de la tarea. Más allá de lo que solían hacer las tarjetas de presentación, su sitio web no es solo un lugar para compartir detalles de contacto y esperar que los clientes potenciales se comuniquen con ellos, sino que también es donde inspira a los usuarios, los atrae y comienza a convertirlos en clientes.

¿Hacerlo usted mismo o contratar a un profesional?

Una de las principales decisiones que deben tomar los propietarios de pequeñas empresas es si desean contratar ayuda profesional o crear su propio sitio web. Las plantillas y creadores de sitios web de bricolaje son excelentes para blogs personales, y su funcionalidad mejora constantemente. Inicialmente, también son una opción más económica que trabajar con un diseñador web profesional. Sin embargo, tienen algunos inconvenientes.

Creatividad limitada

Su creatividad estará limitada por la cantidad de diseños incluidos en su paquete. Si bien no es imposible, es posible que tenga dificultades para lograr un ajuste perfecto con su marca. Esto puede conducir a problemas con la consistencia de la marca.

Optimización de motores de búsqueda (SEO)

El SEO es vital para que los motores de búsqueda encuentren su negocio, pero puede ser complicado hacerlo bien inicialmente sin el apoyo de un experto. Lograr grandes clasificaciones también significa actualizaciones periódicas.

Compromiso de tiempo

Como fundador, ya estás disperso. Si no es un experto en diseño web, ¿puede permitirse el lujo de dedicar gran parte de su tiempo a la creación de un sitio web? Puede ahorrarle dinero hoy, pero es probable que le cueste a largo plazo.

Trabajar con un profesional o una agencia de marketing le permite concentrarse en sus prioridades existentes. Su diseño web y UI/UX serán personalizados y de marca, lo que aumentará las posibilidades de que su sitio se destaque entre la multitud.

Cómo abordan los profesionales el proceso de desarrollo de sitios web

Las agencias de marketing o los diseñadores web profesionales cuentan con un proceso estratégico. El flujo de trabajo variará de una agencia a otra, pero a menudo incluye determinar el alcance del proyecto, crear una estrategia y desarrollar la estructura y estructura del sitio.

Alcance del proyecto: definir el alcance del proyecto significa recopilar información sobre su negocio y sus competidores. Uno de los puntos más importantes a determinar es qué debe hacer su sitio web para su negocio.

definir el alcance del proyecto significa recopilar información sobre su negocio y sus competidores. Uno de los puntos más importantes a determinar es qué debe hacer su sitio web para su negocio. Estrategia: considerar las audiencias objetivo y las palabras clave puede ser parte de esta etapa, así como pensar en cómo se moverán los usuarios por el sitio.

considerar las audiencias objetivo y las palabras clave puede ser parte de esta etapa, así como pensar en cómo se moverán los usuarios por el sitio. Estructura del sitio: hora de pensar en el contenido. Si bien Google clasifica los sitios web que brindan contenido de alta calidad para resolver problemas a sus usuarios, más no siempre es mejor. Considere lo que es importante para su marca y apéguese a eso.

hora de pensar en el contenido. Si bien Google clasifica los sitios web que brindan contenido de alta calidad para resolver problemas a sus usuarios, más no siempre es mejor. Considere lo que es importante para su marca y apéguese a eso. Wireframe: también conocido como diseño de maqueta, esta es una de las primeras etapas creativas para ayudarlo a tener una idea del diseño del sitio. Si está utilizando el enfoque de bricolaje, a menudo esto es lo primero que nota sobre su plantilla. Una vez que comienzas a mover elementos de arrastrar y soltar, comienzas a ajustar el aspecto, pero siempre habrá límites para tu creatividad.

Acercarse al proceso de diseño de sitios web

Con el desarrollo del sitio web bien avanzado, es hora de considerar las áreas principales del diseño del sitio, que incluyen:

Directrices de la marca.

Objetivos y estrategia.

Experiencias de usuario (UI/UX).

Aspecto visual y contenido.

Una startup exitosa necesita un sitio web que sea más que subjetivamente hermoso. El sitio web de su organización debe representar su marca. Eso significa que cualquier persona que haya visitado sus cuentas de redes sociales o haya conocido a su equipo en persona debería reconocerlo instantáneamente como suyo.

La experiencia del usuario puede haberse convertido en una palabra de moda, pero no podría ser más importante. La creación de una experiencia de usuario positiva comienza con la creación de un sitio web que cargue rápido. Las estadísticas muestran que las páginas que se cargan en cinco segundos tienen las tasas de conversión más altas.

Además de ser rápido, su sitio debe estar optimizado para dispositivos móviles. La mayoría del tráfico del sitio web actual proviene de dispositivos móviles y, según Google, el 60 % de los usuarios de teléfonos móviles se han puesto en contacto con una empresa directamente desde los resultados de búsqueda de dispositivos móviles. Como empresa nueva, no puede darse el lujo de perder esas oportunidades.

La estructura y el contenido de su sitio web son cruciales para su rendimiento en los motores de búsqueda. El texto sigue siendo la base principal de las búsquedas, lo que lo convierte en el foco del trabajo de SEO. Sin embargo, recuerde el valor que tienen otros activos en su sitio web: el texto descriptivo alrededor de las imágenes y los gráficos los ayudará a clasificar. Los claros llamados a la acción (CTA) facilitan que sus clientes entiendan lo que quiere que hagan.

La apariencia visual de su sitio debe coincidir con la imagen de su marca. No vale la pena comprometer su marca para encajar con una plantilla de bricolaje. Por otro lado, es posible que pueda obtener una plantilla que le permita seguir las pautas de la marca al tiempo que ofrece opciones creativas.

Elegir entre la ruta profesional o la de bricolaje al crear el sitio web de su empresa implica numerosas consideraciones. El tiempo, el costo, los conocimientos tecnológicos y más, todo influye en la decisión.

Lo que no debería estar en debate es si su negocio necesita o no un sitio web sobresaliente. Un sitio web bien diseñado y con buen rendimiento es crucial para el éxito de una pequeña empresa o una startup. Puede parecer una ocurrencia tardía cuando está ocupado construyendo todas las demás áreas de la organización, pero puede marcar la diferencia entre asegurar o no esos primeros clientes críticos y convencer a los inversores para su próxima ronda de financiación.

