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Conclusiones Clave El error de American Airlines y United Airlines nos recuerda que toda promesa comercial “ilimitada” debe calcularse contra el comportamiento real de los clientes, no contra el uso promedio esperado, o el éxito en ventas puede convertirse en una sangría financiera.

A finales de los años 80, en plena crisis financiera tras la desregulación aérea, varias aerolíneas buscaron diferentes maneras de conseguir capital. American Airlines tuvo la brillante idea de ofrecer un Billete Dorado: vuelos ilimitados de por vida en primera clase por un precio base de unos $250,000 dólares. Esta jugada, que inicialmente parecía una genialidad de mercadeo para recaudar fondos, se terminó convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza y una lección que ningún emprendedor debería repetir.

El principal error de las aerolíneas durante la crisis financiera fue priorizar el flujo de caja inmediato sin proyectar el costo a largo plazo. La gerencia asumió que el pase sería adquirido por empresas para sus ejecutivos, quienes harían un uso racional del servicio. Sin embargo, ignoraron el comportamiento de los clientes con dinero. Como reconoció Bob Crandall, director ejecutivo de American Airlines en esa época: “pronto se hizo evidente que los clientes eran más inteligentes que nosotros”.

Entre esos clientes inteligentes está el nombre de Steven Rothstein o Tom Stuker, que exprimieron al máximo su inversión. Rothstein realizaba vuelos de Chicago a Londres simplemente para almorzar, mientras que Stuker acumuló el equivalente a dar la vuelta al mundo casi 1,000 veces. Lejos de la rentabilidad esperada, el uso intensivo de estos pases vitalicios le llegó a costar a las aerolíneas una media de un millón de dólares al año por cada pasajero.

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Subestimar los vacíos en el diseño de la oferta

Cuando diseñas un programa de fidelización ilimitado, debes prever las lagunas comerciales. Las aerolíneas no anticiparon que los clientes acumularían millas en cada trayecto. Tom Stuker aprovechó estas recompensas de pasajero frecuente para amasar una fortuna en beneficios. Logró canjear sus puntos por vales, cruceros y hasta obtuvo $50,000 dólares en tarjetas de regalo que usó para reformar la casa de su hermano.

Además, American Airlines permitía añadir un pase para un acompañante por $150,000 dólares extra. Al no establecer reglas estrictas, usuarios como Rothstein invitaban a desconocidos en el aeropuerto para tener compañía, o hacían reservas especulativas. Solo entre 2005 y 2008, Rothstein hizo más de 2,600 reservas para acompañantes, de las cuales la inmensa mayoría fueron canceladas o terminaron en sillas vacías.

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Cómo gestionar el error: Fidelización vs. Confrontación

Ante un error estratégico que genera pérdidas millonarias, la forma en que reaccionas define la marca corporativa. Las aerolíneas tomaron caminos opuestos para solucionar su equivocación. Ante un caso similar, United Airlines decidió aceptar su error y darle el rol de embajador a su pasajero estrella. Celebraron los 20 millones de millas de Tom Stuker con campañas promocionales e incluso bautizaron aviones con su nombre.

Por el contrario, American Airlines optó por el enfrentamiento directo. Tras calcular que el pase de Rothstein les había costado más de $21 millones de dólares en 25 años, anularon su billete en 2008 alegando uso fraudulento. Esta decisión abrupta rompió un vínculo emocional profundo, desencadenó un mediático pleito judicial por daños y expuso públicamente la falta de previsión de la compañía. Hoy en día, el mercado ha ajustado su estrategia. Aunque ya no existen estos billetes de por vida, empresas como Wizzair o Alaska Airlines ofrecen pases ilimitados limitados a un solo año. Esta historia nos recuerda que, en los negocios, toda promesa exagerada debe estar respaldada por un cálculo riguroso del comportamiento humano para evitar que un éxito inicial sea tu ruina.