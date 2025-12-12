Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Los estudios demuestran que tener mascotas en el lugar de trabajo puede reducir el estrés, mejorar la satisfacción laboral, aumentar la colaboración e inclusividad y crear un ambiente laboral más feliz.

Las mascotas en el trabajo también permiten a los empleados expresar su personalidad, lo que puede potenciar tanto la creatividad como la productividad.

Como un apasionado amante de los animales y orgulloso dueño de dos terriers Jack Russell, un bulldog francés y un pastor blanco suizo, desde hace tiempo creo en los innumerables beneficios que las mascotas pueden aportar a nuestras vidas. Sin embargo, son menos conocidos los múltiples beneficios de tener mascotas en el lugar de trabajo.

Los animales tienen un increíble poder para derribar barreras, crear conexiones significativas y fomentar la cohesión dentro de un equipo. Incluso existe toda una subdisciplina científica que ayuda a explicar por qué las mascotas pueden promover un mayor bienestar, particularmente en el contexto de cultivar un entorno laboral feliz y productivo.

1. Reducir los niveles de estrés

Acariciar a un perro o a un gato durante solo diez minutos puede tener un efecto increíblemente positivo en los niveles de estrés, según investigaciones realizadas por científicos de la Universidad Estatal de Washington. Cuando nuestro cuerpo sufre estrés, especialmente de manera crónica, que se relaciona con la insatisfacción laboral y niveles más bajos de productividad, se libera la conocida “hormona del estrés”, el cortisol.

Los niveles muy elevados y consistentes de cortisol pueden ser perjudiciales, pues contribuyen a debilitar el sistema inmunológico, alterar los niveles de insulina (aumentando el riesgo de diabetes) y elevar la presión arterial. El estudio, una intervención realizada en 249 estudiantes universitarios, demostró por primera vez que los niveles de cortisol disminuyen significativamente después de una breve interacción con mascotas.

2. Mejorar la satisfacción laboral

Un informe de 2019 realizado por investigadores de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido, patrocinado por los estudios Purina Human-Animal Bond, mostró que los empleados que suelen llevar a su perro al trabajo presentan un 22% más de satisfacción con sus condiciones laborales. Esto sugiere que esta práctica tiene el potencial de aumentar la satisfacción laboral general.

Curiosamente, la empresa hermana de Purina, Nestlé, permite a sus empleados llevar a sus perros al lugar donde laboran desde 2015, lo que demuestra que tener compañeros de cuatro patas en la oficina puede hacer que el trabajo sea más agradable y, por lo tanto, más deseable a largo plazo.

3. Aumentar la colaboración y la inclusividad

Para quienes no están familiarizados con ellas, las mascotas en el lugar de trabajo pueden parecer, a veces, una distracción. Sin embargo, dista mucho de ser cierto. Sorprendentemente, hay evidencia que demuestra que ocurre todo lo contrario. Un artículo escrito por investigadores del University College London y la Universidad Nacional de Singapur para el Journal of Management muestra pruebas crecientes de que, según los empleados, los lugares de trabajo que admiten mascotas mejoran la comunicación entre empleados e incluso con la gerencia.

Esto indica que, a su vez, aumenta el intercambio de información, lo que fortalece los lazos y la confianza entre los empleados. La presencia de mascotas es aún más significativa para quienes enfrentan problemas crónicos de salud en el lugar de trabajo, discapacidades y desafíos de salud mental, lo que significa que las mascotas pueden ser un catalizador para crear un entorno laboral más diverso e inclusivo.

4. Un lugar de trabajo más feliz

Los datos muestran que las mascotas nos hacen más felices, incluso en el entorno laboral. Un estudio realizado por científicos de Manhattanville College en Nueva York indica que existe un vínculo claro entre el bienestar y las interacciones con mascotas.

Además, el Human Animal Bond Research Institue (Instituto de Investigación del Vínculo Humano-Animal) señala que la presencia de animales en los lugares de trabajo aumenta los niveles de dopamina y serotonina en el cerebro, sustancias químicas que nos hacen sentir recompensados y nos brindan una mayor sensación de bienestar. Interactuar con mascotas en la oficina también incrementa los niveles de oxitocina en el cuerpo, una sustancia conocida popularmente como la “hormona del amor” que genera una sensación de felicidad en las personas.

5. Llevar tu personalidad al trabajo

Existe una justificación psicológica para convertir a las mascotas en una parte esencial del entorno de oficina. Un estudio realizado en 31 empresas de Kentucky mostró que las mascotas sacan a relucir la personalidad de sus dueños en el trabajo. Según la investigación, las mascotas actúan como símbolos empáticos que los empleados utilizan como herramienta para expresar su personalidad, funcionando de manera similar a las plantas y las obras de arte que aportan color a las oficinas. Un empleado más expresivo es más propenso a aportar valor al lugar de trabajo, lo que puede incrementar la producción creativa dentro de un equipo y, a su vez, aumentar la productividad.

También hay una base científica para llevar mascotas al lugar de trabajo. Incluso Sundar Pichai, CEO de Google, estaría de acuerdo en que las visitas regulares de su famoso labradoodle, Jeffree, hacen que la vida laboral sea mucho más enriquecedora. Como orgulloso dueño de cuatro perros, estoy completamente de acuerdo. Estoy seguro de que mi bulldog francés, Harold, también lo está.

