Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Establece metas realistas y pasos manejables para mantenerte motivado y evitar el agotamiento.

Delega responsabilidades para empoderar a tu equipo y enfocarte en el liderazgo, no en la microgestión.

Prioriza el descanso y construye una red de apoyo para mantener el éxito empresarial a largo plazo

Ser emprendedor es tan gratificante como agotador. Se requiere mucho trabajo para convertir tu visión en un logro tangible. La combinación de incertidumbre, presión financiera y riesgo significativo puede dejarte sintiéndote abrumado y fatigado.

Este vínculo entre el emprendimiento y la salud mental se refleja en los datos del reporte Coaching Snapshot 2024: coaching y salud mental de la International Coaching Federation (ICF). El informe señala que las preocupaciones empresariales o profesionales son las razones más frecuentemente mencionadas por los clientes de coaching al buscar asistencia para su salud mental. Es fundamental gestionar el agotamiento antes de que se salga de control. Tomar decisiones proactivas no solo preservará tu salud, sino que también avivará el fuego que nos hace exitosos.

Aquí se presentan cuatro estrategias prácticas para ayudar a los emprendedores a alcanzar el éxito personal y profesional mientras cuidan su bienestar.

Relacionado: Siguiendo estas cinco prácticas, mejoré drásticamente mi salud mental. Descubre si a ti también te pueden ayudar

1. Reafirma metas realistas

Para lograr sus objetivos, los emprendedores suelen planificar y visualizar lo que quieren lograr. ¿Cómo será la empresa en un año? ¿Cómo será en tres años? ¿Cuál crees que es la manera en que la empresa tendrá éxito? Sin embargo, estas grandes visiones también pueden generar mucha presión. Puede ser útil establecer algunos objetivos intermedios que sean más alcanzables.

Para lograrlo, considera las pequeñas acciones consistentes que contribuirán al alcance de tu meta a largo plazo. Luego, intenta establecer objetivos semanales o diarios que te resulten manejables. Establecer estos pasos concretos hacia tu sueño te permitirá sentirte más motivado y productivo en tu trabajo diario.

2. Confía en tu equipo y delega

No siempre resulta fácil desprenderse de la gestión de las actividades diarias a las que estás acostumbrado. Sin embargo, tu equipo no te necesita para hacer las tareas que ellos pueden hacer, ¡te necesitan para liderar!

Como emprendedor, debes construir un equipo fuerte y competente en el que puedas confiar y sentirte seguro. Así que no dejes que la microgestión te atrape en los detalles. En su lugar, permite que los miembros de tu equipo se enfrenten a los problemas a su manera. Los emprendedores que implementan un enfoque de coaching en su estilo de liderazgo aumentarán la motivación, la moral y la productividad del equipo en general.

No asumas que el equipo ya está sobrecargado y que les estás privando de oportunidades; es posible que quieran intentarlo por sí mismos.

Relacionado: 8 razones por las que deberías dejar que tus empleados tengan más control

3. Protege tu energía para el largo plazo

Como emprendedor, hay momentos en los que la línea entre la vida personal y profesional se vuelve bastante difusa. Habrá días en los que tendrás que trabajar largas horas. Pero cuando eso suceda, simplemente haz una pausa dando un paso atrás: vete de vacaciones o date un tiempo para descansar. Míralo como una inversión, una inversión en ti mismo y en tu negocio. No solo para mañana o para el día siguiente, sino para los años venideros mientras tu negocio sigue expandiéndose.

Es importante destacar que estás estableciendo estas prácticas no solo para tu beneficio, sino también para el beneficio de tu equipo. Cuando cierras tu computadora y te tomas un tiempo para recargar energía, le estás mostrando a tu equipo que está bien que ellos hagan lo mismo. Esto contribuye a una cultura que invierte no solo en la empresa, sino también en las personas que la impulsan. Si no estás seguro de cómo establecer estos límites, trabajar con un mentor o coach puede ayudarte.

Relacionado: Como todo el mundo está agotado, el “agotamiento” ya no significa nada. Así es como los líderes pueden apoyar el bienestar personal

4. Crea tu junta directiva personal

La cima puede ser un lugar solitario y con frecuencia los emprendedores sienten que enfrentan sus desafíos solos, pues no cuentan con pares dentro de su propia empresa. Sin embargo, la familia, los amigos o colegas pueden ser una buena fuente de información, inspiración y aliento para ayudarte a lidiar con los problemas con los que te puedas encontrar a lo largo de tu carrera.

Quizás, para mí, la mayor lección del reporte Coaching Snapshot 2024: coaching y salud mental de la ICF fue que, aunque las dificultades de salud mental son comunes, todos podemos hacer cambios para encontrar la paz mental que merecemos, incluyendo a los emprendedores. La atención plena, la visualización o la meditación, y la interacción social son prácticas conocidas por aumentar la resiliencia y permitir que las personas aprendan unas de otras. Un coach puede ayudarte a usar estas prácticas para mantenerte en el camino.

Para muchos dueños de negocios, parece que todo depende de ellos las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que simplemente no tienen tiempo (o espacio) en medio de todo para cuidar de sí mismos. Al hacerlo, serás más fuerte para el trabajo y estarás listo para los logros y para enfrentar cualquier desafío.

Relacionado: Siguiendo estas cinco prácticas, mejoré drásticamente mi salud mental. Descubre si a ti también te pueden ayudar