Cómo ayudar a otros emprendedores puede convertirse en tu mejor inversión

No te involucres en ella buscando una ganancia personal o profesional como motivación principal.



Al ofrecer mentoría, hazlo sin expectativas de recibir algo a cambio.

Hacer crecer un negocio requiere mucho más que dinero. Los emprendedores necesitan conocimiento, redes de contacto y confianza para poner en marcha sus ideas. El crecimiento empresarial se da con mayor rapidez cuando hay un mentor, y el desarrollo de negocios internacionales guiados por mentores estadounidenses está en auge.

La mentoría es una forma eficaz de impulsar el éxito de emprendedores en todo el mundo que buscan abrirse espacio en nuevos mercados. Puede reducir las tasas de fracaso y sentar las bases para un crecimiento escalable. También puede estimular la innovación y ayudar a conectar las ideas con la ejecución.

Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de líderes empresariales consolidados que pueden participar en procesos de mentoría. Si eres inversionista y entusiasta de las startups, como yo, probablemente ya conozcas el potencial de generar un impacto positivo en este ámbito. Si te preguntas cómo hacerlo, aquí te lo explico.

A continuación, tres formas de usar la mentoría como una palanca financiera mutuamente beneficiosa que fomenta el crecimiento económico global y genera oportunidades de inversión a través de emprendedores de alto potencial en mercados emergentes.

1. Participa en redes internacionales de mentoría

La conexión es la base de toda mentoría. No puedes ayudar a alguien si no sabes quién es, dónde opera o por qué existe su negocio.

Las redes de mentoría facilitan la creación de esos vínculos. Entrepreneurs Across Borders (EAB) es un ejemplo: conecta a emprendedores consolidados de Estados Unidos con líderes de startups en otros países, donde pueden ofrecer consejos transformadores a quienes trabajan en entornos más restrictivos o con menos recursos y apoyo.

Chris Cochran, director ejecutivo de EAB, ha compartido varios casos en los que este tipo de intervención generó mejoras tangibles en la vida de los fundadores. Uno de ellos ocurrió en Jamaica, donde las reformas económicas y el auge del turismo están creando múltiples oportunidades. Cochran recordó el caso de un empresario con 17 empleados que enfrentaba dificultades organizativas. Un mentor de EAB pasó solo 20 minutos con él, tiempo suficiente para ayudarlo a identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Seis meses después, la empresa había crecido hasta contar con 70 empleados, simplemente al aplicar los consejos del mentor.

La mentoría comienza con la conexión. Si quieres involucrarte como mentor, empieza por encontrar una red que funcione como punto de encuentro. Es ahí donde se enlazan el conocimiento con las necesidades y donde se construyen relaciones duraderas.

2. Desarrolla modelos de negocio junto con otros, pensando en la monetización a largo plazo

La mentoría tiene algo especial: no se centra en tus resultados ni en el siguiente paso de tu empresa. En esencia, es un acto desinteresado que busca apoyar al aprendiz. Para que funcione, no puedes involucrarte en la mentoría con la ganancia personal o profesional como motivación principal.

Dicho esto, la mentoría puede generar beneficios mutuos, sobre todo cuando estás dispuesto a invertir en otros con confianza y a tener una visión a largo plazo.

Una forma de hacerlo es identificar emprendedores que necesiten apoyo para desarrollar sus modelos de negocio. El ejemplo de Entrepreneurs Across Borders (EAB) lo demuestra bien. Chris Cochran relató la historia de un grupo de mentores que acompañó a una empresaria con grandes planes de expansión internacional. Su consejo fue claro: antes de embarcarte en una expansión de alto riesgo, consolida tu posición en el mercado local.

Este tipo de orientación puede evitar que líderes con poca experiencia cometan errores costosos. Además, fomenta un crecimiento sostenible a corto plazo y una mayor estabilidad a largo plazo. Con el tiempo, los mentores pueden beneficiarse de manera natural de ese crecimiento, sin aprovecharse de él ni ponerlo en riesgo.

Al ofrecer mentoría, hazlo sin expectativas de recibir algo a cambio. Esto no significa que no habrá un retorno, pero si tu intención es obtener influencia, participación accionaria o un puesto en el consejo, estarás perdiendo de vista el verdadero propósito de la mentoría. Tarde o temprano, las recompensas llegarán, pero si ese es tu objetivo principal, habrás perdido el sentido de lo que significa ser mentor.

3. Ayuda a empresas con potencial de crecimiento a lograr un desarrollo sostenible a futuro

Además de mejorar los modelos de negocio en el presente, la mentoría puede allanar el camino hacia un crecimiento sostenible en el futuro. Un mentor que ya ha pasado por el proceso de escalar una empresa puede ofrecer orientación temprana y constante en distintas áreas, como:

Preparación para el capital: cómo estructurar una startup en crecimiento para hacerla atractiva ante los inversionistas.

cómo estructurar una startup en crecimiento para hacerla atractiva ante los inversionistas. Creación de ecosistemas externos: fortalecer cadenas de suministro y establecer alianzas estratégicas.

fortalecer cadenas de suministro y establecer alianzas estratégicas. Conexión con inversionistas: ofrecer consejos clave sobre cómo acceder a ellos, presentarles un pitch efectivo y gestionar la financiación.

Un buen ejemplo de este tipo de apoyo es el trabajo de la organización sin fines de lucro Endeavor Global con Mercado Libre. La plataforma latinoamericana de comercio electrónico y servicios financieros fue una de las primeras seleccionadas por Endeavor. Desde que recibió su apoyo en 1999, Mercado Libre logró conectarse con inversionistas y escalar su negocio, culminando con su oferta pública inicial en Estados Unidos en 2007. Diez años después, alcanzó una valuación de $10,000 millones de dólares.

Si una organización como Endeavor no hubiera acompañado a Mercado Libre en sus primeros pasos, probablemente la startup habría tenido más dificultades para crecer tan rápido y de forma tan sólida. Por eso, al buscar oportunidades de mentoría, vale la pena mirar más allá de las operaciones actuales. Identifica formas de ayudar a cada empresa a aprovechar al máximo su potencial de crecimiento.

Mentoría internacional con propósito

La mentoría puede ser una actividad en la que todos ganan. Los líderes empresariales de Estados Unidos tienen la oportunidad de generar un impacto financiero real, mejorar la eficiencia operativa y fomentar el crecimiento de los negocios a través de la mentoría. Cuando esto sucede, no solo benefician a los fundadores con los que colaboran, sino que también fortalecen su propio papel como líderes e inversionistas.Otro beneficio poderoso —y a menudo subestimado— de la mentoría internacional es la red de relaciones genuinas que se crea a su alrededor. Los mentores suelen establecer vínculos que trascienden los niveles jerárquicos y geográficos: desde líderes gubernamentales y responsables de políticas públicas hasta empresarios y figuras clave de la industria. Estas relaciones, construidas sobre el esfuerzo compartido y el respeto mutuo, van mucho más allá de la colaboración profesional. Se convierten en amistades duraderas y redes globales que pueden abrir puertas, fortalecer comunidades y generar oportunidades que ninguna de las partes habría imaginado.