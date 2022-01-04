Di Año Nuevo, eres nuevo con este paquete de aprendizaje de codificación de $ 20

Descargo de responsabilidad: Nuestro objetivo es presentar productos y servicios que creemos que encontrarás interesantes y útiles. Si los compras, Entrepreneur en Español podría obtener una pequeña parte de los ingresos de la venta de nuestros socios comerciales.

Aprender a codificar puede ser una gran ventaja para los emprendedores. Ya sea que tenga una gran idea de aplicación o que sienta curiosidad por las formas de optimizar los procesos, la programación puede ser un beneficio significativo cuando intenta mejorar la forma en que opera su empresa. Entonces, como parte de nuestra Venta de Año Nuevo, Nuevo Usted, ¿por qué no obtener el Paquete de Certificación de Aprender a Codificar Todo en Uno 2022 cuando está a la venta por solo $ 20?

Este paquete de 15 cursos incluye capacitación premium de los mejores instructores como Integrity Training (calificación de instructor 4.2 / 5), Ardit Sulce (calificación 4.6 / 5) y Lawrence Decamora (calificación 4.9 / 5). El paquete extenso cubre algunos de los principales lenguajes de programación y temas de codificación de la actualidad.

Al comenzar, se pondrá al día con el desarrollo web y de aplicaciones, y aprenderá mediante la creación de proyectos del mundo real que puede agregar a su cartera. Utilizará HTML5, CSS3, Flexbox, Grid y SASS para crear y diseñar contenido web, luego agregará interactividad con JavaScript, jQuery y más. Se pondrá al día con tecnologías de back-end como NodeJS, PHP, AJAX y JSON para comenzar a crear sitios web dinámicos basados en bases de datos y aprovechar API como Google Maps, Facebook y Twitter. Incluso obtendrás un curso intensivo de Twitter Bootstrap para crear sitios adaptables que respondan a los dispositivos móviles rápidamente.

Más allá del desarrollo web, también profundizará en una serie de otros lenguajes de programación para una amplia gama de propósitos, incluidos Ruby on Rails, C ++, Python y más. También hay cursos dedicados a crear su primera NFT, desarrollar y publicar una extensión de Google Chrome, crear su primera DApp en Ethereum y mucho más.

Obtenga una educación de codificación completa y moderna en línea. Por tiempo limitado, puede obtener el paquete de certificación de aprendizaje de codificación todo en uno 2022 a la venta por solo $ 20 (reg. $ 3,000) durante nuestra venta de Año Nuevo, Nuevo usted, no se necesita cupón.

Precios sujetos a cambios.