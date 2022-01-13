3 usos empresariales de la inteligencia artificial que cambiarán tu negocio

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La inteligencia artificial tiene el poder de transformar tu negocio. Se puede usar para todo, desde servicio al cliente hasta ventas, y también es fácil de implementar. La inteligencia artificial ya se está utilizando en algunas industrias, pero apenas está comenzando a generalizarse en las pequeñas empresas.

Estamos a punto de ver algunas de las mejores formas en que la IA puede beneficiarlo como empresario. Al aprovechar estas ideas, encontrará el éxito en lo que respecta a su negocio.

¿Qué es la IA?

La inteligencia artificial es un sistema informático que puede realizar tareas que normalmente se consideran demasiado complicadas para los humanos. Actualmente es la tecnología más avanzada y se está utilizando en muchas industrias diferentes.

Los sistemas de IA pueden aprender independientemente de su entorno, lo que los hace tan valiosos para su negocio. Los programas de IA están configurados para resolver problemas mediante la recopilación de información o la realización de tareas por su cuenta. Son capaces de analizar grandes cantidades de datos rápidamente y tomar decisiones basadas en patrones que han aprendido con el tiempo.

Los tres mejores usos de la inteligencia artificial

La IA es una herramienta importante para los emprendedores, especialmente en la era digital. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más frecuente, lo ayudará a hacer crecer su negocio de manera exponencial. Aquí hay tres formas en que la IA puede ayudarlo a tener éxito:

1. Servicio al cliente

Una de las mejores formas de usar la IA en su pequeña empresa es el servicio al cliente. AI tiene la capacidad de identificar rápidamente lo que buscan los clientes y resolver sus problemas de manera eficiente. Si sus representantes de servicio al cliente tienen dificultades para mantenerse al día con todas las solicitudes de sus clientes, la inteligencia artificial podría ser la respuesta.

2. Análisis predictivo

Un beneficio adicional de la inteligencia artificial es el análisis predictivo. Le ayuda a predecir lo que sucederá a continuación para que pueda tomar decisiones inteligentes sobre cómo administrar estratégicamente su negocio. También puede usar el análisis predictivo con fines de ventas o marketing, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para el arsenal de cualquier emprendedor.

3. Entrada de datos automatizada

Otra forma en que la IA puede ayudarlo a administrar su negocio de manera más eficiente es con la entrada de datos automatizada. Cargar datos en una hoja de cálculo es un trabajo tedioso. Tareas como esta a menudo se olvidan o retrasan hasta que se necesitan en una fecha posterior cuando se avecinan los plazos. Con la entrada de datos automatizada, no hay necesidad de preocuparse por olvidar cargar columnas de información.

Encontrar la mejor solución de IA para su negocio

Hay muchos tipos diferentes de herramientas de IA, por lo que es importante encontrar la que mejor se adapte a ti. Por ejemplo, si está iniciando un nuevo negocio, existen programas específicos para empresas emergentes. O si su empresa no tiene una fuerte presencia en Internet, puede aprovechar los chatbots con tecnología de inteligencia artificial para fines de servicio al cliente. Ellos podrán responder preguntas y proporcionar información sobre su empresa a los clientes potenciales que se comuniquen con usted a través de las redes sociales o el correo electrónico.

Hay programas que pueden ayudar con el servicio al cliente o las ventas, mientras que otros lo ayudarán con el desarrollo web o la automatización del marketing. Hay muchas soluciones de IA que se pueden personalizar según sus necesidades. Solo es cuestión de encontrar el adecuado.

¿Qué industrias están utilizando IA?

Según una encuesta reciente de TechRepublic, la mayoría de las empresas utilizan IA para el servicio al cliente. El comercio minorista y la banca también fueron grandes usuarios de inteligencia artificial.

Hay muchas maneras diferentes en que la IA puede ayudar a su negocio, y esas industrias en realidad solo están arañando la superficie. La inteligencia artificial es excelente para el servicio al cliente porque permite que los agentes aborden rápidamente los problemas de los clientes. Ayuda con todo, desde bots de chat hasta comandos de voz.

También es increíblemente beneficioso para el marketing y las ventas. Por ejemplo, los especialistas en marketing confían en la IA para comprender mejor a sus clientes potenciales e identificar nuevos clientes potenciales que se ajusten a sus necesidades. Los profesionales de ventas a menudo lo usan como una forma de crear tratos complejos sin tener negociaciones con clientes individuales.

Conclusión

¿Entonces, Qué esperas? Estos usos de la inteligencia artificial pueden ayudarlo a llevar su negocio al siguiente nivel.

Independientemente de la industria en la que se encuentre, la IA puede ayudarlo a ser más productivo y eficiente. Y si está buscando una solución a un problema con su negocio, la IA podría tener la respuesta.

