Cómo convertir tu blog personal en un concierto rentable

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Construir seguidores leales de un blog y luego convertir esa audiencia en ingresos requiere esfuerzo, tiempo y paciencia. Pero puede hacerlo con la planificación, los embudos de marketing y el desarrollo de contenido correctos.

Aquí le mostramos cómo ganar unos cientos de dólares al mes, convertir su marca en línea en un trabajo de tiempo completo o administrar una empresa establecida que quiere diversificar sus fuentes de ingresos…

contenido patrocinado

Una de las mejores formas de generar ingresos en tu blog es ofreciendo contenido patrocinado. Pero la clave aquí es asegurarse de que su publicidad se alinee con su audiencia. El contenido patrocinado puede ser videos, podcasts, publicaciones de blog, historias resumidas, reseñas y entrevistas.

Después de que su equipo cree el contenido y se publique, recibirá un pago dentro de unos días. No hay un juego de espera para recibir dinero como lo haría con los afiliados. Además, los ingresos no dependen de los clics o las vistas, a diferencia de otros tipos de estrategias de monetización de blogs. Depende de qué tan grande sea su número de lectores y dónde se coloque su marca en el blog.

Relacionado: 3 consejos para crear contenido patrocinado que atraiga a los consumidores

Empaqueta tus habilidades en servicios

A medida que su tráfico y contactos crezcan, podrá llegar a audiencias más específicas y empaquetar su conocimiento como programas de servicio. Mientras crecíamos FemFounder , recibimos solicitudes de clientes potenciales para servicios específicos, por lo tanto; creamos tres paquetes de servicios que todavía se venden constantemente.

Para garantizar un flujo constante de ingresos, creamos un embudo de ventas . Por ejemplo, guiamos a los lectores desde las redes sociales, la publicidad y la publicidad de Pinterest (parte superior del embudo) a nuestras publicaciones de blog o páginas de destino a nuestra lista de correo electrónico, y los canalizamos a nuestras páginas de ventas (parte inferior del embudo). Si bien el proceso requiere tiempo y pruebas para mejorar las conversiones, vale la pena cuando las piezas se alinean.

Relacionado: 3 consejos internos para crear un negocio ‘productificado’ (incluso si ofrece servicios)

Ingresos de afiliados

Una vez que haya creado seguidores en las redes sociales, desarrollar una estrategia de marketing de afiliación puede ser una excelente manera de generar ingresos recurrentes. Generas comisiones de cualquiera que compre desde tus enlaces de afiliado.

Incorporamos enlaces relevantes en el contenido de nuestro blog para mejorar la experiencia del lector. Por ejemplo, si tenemos una publicación sobre cómo usar Pinterest para crear una lista de correo electrónico, tendremos un enlace de afiliado a TailWindApp, una herramienta de automatización de Pinterest. Luego recibimos una comisión cada vez que se realiza una venta a través de nuestro enlace de afiliado.

Si está interesado en agregar estos enlaces a su blog, comience por buscar en Google los programas de afiliados dentro de su industria. También vale la pena consultar las plataformas de red más grandes, como Pepperjam.com y Amazon Affiliates, en busca de oportunidades.

Con planes bien pensados a corto y largo plazo, es posible convertir tu blog en una máquina de hacer dinero.

Relacionado: Nunca ha habido un mejor momento para comenzar su ajetreo del lado del marketing de afiliados