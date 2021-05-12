Cómo iniciar un negocio de consultoría: 3 pasos para reservar su primera llamada de ventas

Aprenda a conectarse con su público objetivo, sin llamadas en frío.

Conectarse con prospectos puede resultar intimidante. Pero, ¿qué pasaría si se comunicaran contigo en su lugar? Puede establecer una relación de inmediato y luego concentrarse en diagnosticar sus desafíos y ofrecer una solución potencial.

Una de las formas más efectivas de hacer que esto suceda es desarrollar un lead magnet , contenido valioso que puede compartir a cambio de la atención de la audiencia y la información de contacto. Por ejemplo, un consultor de finanzas personales podría proporcionarle una guía que le ayude a determinar cuánto dinero puede gastar en comida y entretenimiento sin dejar de alcanzar sus metas de ahorro.

Ahora, algunos gurús del desarrollo empresarial dirán: “No necesitas anuncios pagados ni un imán de oportunidades de venta para conseguir nuevos clientes. Solo necesita asistir a este seminario web gratuito donde le enseñaré un proceso simple. . . “, Y lo dirán a menudo en un anuncio pago que promocione su imán de oportunidades de venta.

Sí, existen otras formas de promover su negocio; como hablar, escribir y aparecer en podcasts . Pruébalos. Sin embargo, estos métodos pueden tardar más en implementarse y, a menudo, funcionan mejor si ofrece un lead magnet en algún momento.

¿Sabes qué es más fácil? ¿Publicar una publicación en las redes sociales que diga “Oye, alguien quiere una guía que te ayude a determinar cuánto dinero puedes gastar en comida y entretenimiento sin dejar de alcanzar tus metas de ahorro”?

¿Entonces, cómo lo haces? No es necesario registrarse para un seminario web, solo lea a continuación.

Paso 1: Desarrolle su lead magnet de alto impacto

Un lead magnet solo funciona si resuelve un problema de alto impacto para su audiencia.

Cuando ofrecí consultoría de marketing digital, mi lead magnet era una lista de verificación, “40 preguntas para hacer antes de contratar a un especialista en marketing digital”. Mi audiencia eran empresas de comercio electrónico que necesitaban una perspectiva externa sobre cómo aprovechar el marketing digital, uno de sus problemas más desafiantes y costosos era encontrar a alguien que administrara estos anuncios. Mi guía fue una solución obvia e impactante a su problema.

¿Cómo puede determinar su lead magnet? Escribí un artículo, Cómo crear una oferta irresistible encuestando a su audiencia en LinkedIn , que lo ayudará a determinar mejor los problemas que resuelve. A partir de ahí, elige resolver uno a través de tu lead magnet. También puede investigar los imanes de plomo ofrecidos por empresas similares. No digo que debas robarles su idea, pero es mejor que empezar de cero.

Ahora, puede estar pensando “Si doy esta información, ¿por qué se molestarían en trabajar conmigo?”

Algunas cosas a considerar:

Es posible que algunas personas no trabajen contigo por cualquier motivo, pero es posible que ni siquiera te presten atención sin este imán de plomo.

Como consultor, no solo brinda información, brinda soluciones personalizadas

Esto es mucho mejor que enviar mensajes a la gente, fingir que se preocupa por su día y luego pasar torpemente a una conversación de ventas.

Si ofreces un PDF como imán de clientes potenciales, te sugiero que aproveches Canva . Esta plataforma de diseño gráfico ofrece plantillas de lead magnet gratuitas para que pueda concentrarse en la calidad de su contenido en lugar de en sus habilidades creativas. O puede ofrecer un cuestionario. Volviendo al consultor de finanzas personales, podría crear un cuestionario sobre diez errores de dinero comunes. Si obtiene suficientes respuestas incorrectas, es una clara indicación de que necesita su servicio. Interact es una herramienta para crear cuestionarios en línea y tienen una versión gratuita disponible.

Los mejores imanes de clientes potenciales brindan valor al mismo tiempo que brindan una razón obvia para que un cliente potencial continúe interactuando con usted.

Paso 2: promocione su lead magnet sin anuncios pagados

Hasta ahora, he proporcionado dos formas gratuitas de crear su lead magnet, y todavía no hay ninguna razón para que pague por nada .

Las redes sociales son una excelente manera de estar frente a su público objetivo. Y, con los hashtags correctos, puede llegar mucho más allá de su número actual de seguidores sin aprovechar los anuncios pagados. Proporciono orientación detallada sobre cómo hacerlo en el artículo que publiqué en LinkedIn 90 veces en 90 días. Aquí le mostramos por qué usted también debería hacerlo, así que asegúrese de verificarlo si está buscando un tutorial más detallado.

Hay algunas formas de promocionar.

Sea completamente transparente en el sentido de que está promocionando un lead magnet.

Una de mis publicaciones promocionales más exitosas fue descaradamente promocional. Comencé diciendo

“Creé un plan de negocios de una página para entrenadores; puede acceder a la plantilla gratuita a continuación”. Luego pasé a hablar sobre los problemas que resolvió, pero claramente era una publicación promocional.

Puede leer la publicación completa en LinkedIn si lo desea. Obtuvo 62 clientes potenciales en solo un día sin publicidad paga.

Publique contenido valioso relacionado con su lead magnet, luego ofrezca un enlace en la sección de comentarios.

Comience con el objetivo de promocionar su imán principal, luego cree una publicación que refleje el problema que resuelve.

Por ejemplo, si quisiera promover mi plan de negocios de una página, podría decir:

“¿Sabe cómo hacer su trabajo, pero tiene desafíos para encontrar personas que reconozcan el valor que brinda?

¿Dedica más tiempo a convencer a la gente de que sabe qué hacer y menos tiempo a hacer el trabajo?

Tomar un descanso.

Deje de intentar trabajar en su negocio y comience a trabajar en su negocio.

Tienes una cantidad finita de tiempo y energía.

Resuelva estos desafíos antes de esforzarse más en un proceso defectuoso “

Luego agregaría lo siguiente como un comentario en mi propia publicación: “Si desea el marco, la claridad y la confianza para construir un negocio sostenible, descargue el Plan de negocios de una página para consultores hoy”.

Este enfoque le permite promover constantemente su lead magnet sin que parezca que está promocionando constantemente su lead magnet.

Publique comentarios sobre su Lead Magnet

Esto se va a poner realmente meta, muy rápido. Publicar comentarios sobre el valor que ofrece su lead magnet anima a otros a descargarlo también. Puedes ver un ejemplo que publiqué en mi perfil de Instagram a continuación.

Aprovechar este enfoque es aún más valioso cuando recién comienza. Claro, es posible que no tenga un gran número de seguidores o una gran lista de clientes, pero está claro que otras personas aprecian el valor que brinda.

Paso 3: nutre a sus clientes potenciales sin ser molesto

Como siguiente paso, envíe su imán de clientes potenciales por correo electrónico. ¡Asegúrese de incluir una llamada a la acción al final! Por ejemplo, “Si desea obtener más ayuda con esto, programe una llamada de estrategia conmigo”. No tienes que ser tan abierto, pero no asumas que las personas naturalmente harán un seguimiento si no se les solicita. Si realmente desea hacer un esfuerzo adicional, considere incluir un video corto en el que se presente.

No es necesario pulir esto demasiado, grabé el mío en un teléfono celular y estoy bastante seguro de que puedes escuchar a uno de mis hijos gritando de fondo. Sin embargo, probé este enfoque frente a no tener un video y la tasa de conversión aumentó en un 59%.

Después del correo electrónico inicial, querrá enviar 4-5 mensajes dedicados para alentar a los clientes potenciales a dar el siguiente paso antes de moverlos a su lista de correo electrónico general. Sea comprensivo e informativo, no moleste ni haga spam. Utilizo ConvertKit ya que le permite segmentar fácilmente su lista en función de varios criterios, como cómo se unieron a su lista. Puede configurar toda su secuencia en unas pocas horas. Y sí, hay una versión gratuita disponible.

Prueba y aprende

¿Cómo saber si su lead magnet está funcionando? Deberá experimentar con diferentes ofertas y contenido de correo electrónico. Nunca sabrá qué es “bueno” o “malo” hasta que tenga algo con lo que compararlo. Simplemente no permita que el miedo a equivocarse le impida obtener el reconocimiento y la recompensa que se merece. Como notará en la historia de Instagram a continuación, las personas observarán las pequeñas imperfecciones y se centrarán en cómo las ha ayudado. Demonios, incluso puede usarlo como motivo para promover su imán de plomo.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo en LinkedIn o Instagram .

