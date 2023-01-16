Twitter quiere a los anunciantes de vuelta y ofrece un atractivo plan para atraerlos

Elon Musk y Twitter están tratando de convencer a los anunciantes de volver a invertir en la plataforma. ¿Cómo? Por medio de atractivas bonificaciones.

Según lo reportado por The Wall Street Journal, la red social bonificará a las marcas el mismo monto que hayan invertido tomando en cuenta dos condiciones. La primera es que el monto invertido no debe de superar los $250,000 dólares; la segunda es que tanto lo pagado por el cliente como la bonificación (es decir $500,000 dólares) deberá devengarse antes del 28 de febrero de 2023.

El mes pasado la empresa había ya aplicado un incentivo similar para sus anunciantes, bonificando $500,000 dólares en publicidad por cada $500,000 invertidos en la plataforma.

El reporte de The Wall Street Journal explica: “Los compradores de anuncios dijeron que el incentivo podría usarse para comprar tweets promocionados que se ejecutan durante la semana del Super Bowl, un período de venta clave para Twitter. Los anunciantes en los últimos años han acudido en masa a Twitter durante el Super Bowl para generar rumores en torno a sus grandes esfuerzos de marketing. El Super Bowl es el día de mayores ingresos de Twitter de todo el año”.

¿Por qué está bonificando publicidad Twitter?

Desde que Elon Musk tomó control de la red social en octubre del año pasado, Twitter comenzó a perder dinero. Según lo declarado por él mismo, la red social pierde millones de dólares cada día. Las acciones iniciales del empresario (despido de los altos directivos, recortes masivos y una supuesta libertad absoluta de expresión) generaron desconfianza en muchas de las marcas que tradicionalmente se anunciaban en la plataforma y que terminaron por cancelar sus pautas.