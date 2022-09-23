TikTok estrena un botón de dislike en comentarios para brindarle una mejor experiencia a sus usuarios

TikTok, la red social que ha revolucionado el mundo digital está por estrenar una nueva funcionalidad que será liberada este viernes 23 de septiembre a nivel mundial.

Se trata de un botón de dislike (no me gusta) que aparecerá al lado de cada comentario hecho por los usuarios en un post determinado. La idea es que la comunidad brinde a la plataforma retroalimentación en torno al valor y utilidad de cada comentario. La red social le apuesta a la ayuda de los usuarios para identificar (por medio del nuevo botón) comentarios irrelevantes o inapropiados, para que estos no aparezcan hasta arriba del feed.

Nadie sabrá si presionas el botón de dislike ni habrá manera de que quien comentó sepa el número de “no me gusta” que sus palabras cosecharon.

La plataforma social estuvo trabajando en el desarrollo de esta nueva funcionalidad desde el mes de abril y hoy finalmente verá la luz. Por medio de un hilo en su cuenta de Twitter, TikTok explicó: “A principios de este año, comenzamos a probar una nueva forma en que las personas podían identificar los comentarios que creían irrelevantes o inapropiados. Después de algunas pruebas, lo estamos lanzando a nivel mundial”.

En el hilo se muestra cómo luce la nueva funcionalidad y se explica que el desarrollo busca obtener retroalimentación directa de los usuarios para alentar una sección de comentarios que aporte a la experiencia brindada por la red social: “Nuestra principal prioridad con esta funcionalidad es crear una mejor experiencia para nuestra comunidad”.

Lo que ha hecho que TikTok destaque de las demás redes sociales es el modo en que funciona su algoritmo y la habilidad que tiene para mostrarle a cada usuario contenido relevante, pese a que no siga a la cuenta que lo creó.

Con el botón de dislike en comentarios TikTok busca que la experiencia para los usuarios sea aún más rica.