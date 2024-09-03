Gamescom 2024: PlayStation 5 Pro y otros anuncios que dejó la convención de videojuegos

Gamescom regresó con estilo, más grande y mejor que nunca, alcanzando cifras récord con 335,000 asistentes de más de 120 países.

La Gamescom es una de las convenciones de videojuegos más importantes del mundo y la tercera con mayor número de afluencia presencial, solo por detrás del Brasil Game Show y ChinaJoy. Para la edición 2024, que tuvo lugar del 21 al 25 de agosto en Alemania, se anunciaron entregas como Batman: Arkham Shadow, Marvel Rival, Starfield y Call of Duty: Black Ops 6, además de la expectativa de ver anuncios de consolas como la PlayStation 5 Pro.

Una de estas plataformas de juego se llevó toda la atención durante la clausura del evento, pues desde hace un tiempo se especula con que Sony planea introducir al mercado la PlayStation 5 Pro. Una versión que no es extraña en la empresa japonesa, que para su sistema de octava generación, la PS4, también lanzó un modelo Pro, que mejoró el rendimiento de los juegos en su momento.

Según el portal Multiplayer, un medio italiano presente en el Gamescom, muchos desarrolladores ya recibieron las especificaciones de la PS5 Pro por lo que el anuncio es inminente.

Además, y reforzando esta información, Wccftech, un portal estadounidense de tecnología, reveló que algunos desarrolladores estuvieron dialogando en los pasillos del evento; que el motor actual Unreal Engine 5 funciona mucho mejor en la nueva PlayStation 5 Pro que en la PS5 estándar.

Detalles de la PlayStation 5 Pro

Se espera que el anuncio oficial por parte de Sony llegue antes del 26 de septiembre cuando se presente el Tokyo Game Show 2024; hasta la consola se pueda ver en las estanterías antes de que termine el año.

En cuanto a los detalles técnicos, la PS5 Pro ofrecerá una mejora sustancial en el trazado de rayos, lo que hace fluido un videojuego, un mejor desempeño de FPS (fotogramas por segundo) en 4K, e incluso compatibilidad con resolución 8K, una promesa incumplida de la actual PlayStation 5.

Por el momento, la única compañía del negocio de las consolas domésticas que ha anunciado nuevas revisiones de sus actuales consolas es Microsoft, que pondrá en el mercado tres nuevos modelos de Xbox el 15 de octubre de 2024. Sin embargo, Atari también tuvo tiempo para sus anuncios durante el Gamescom.

Atari 7800+

La compañía estadounidense es una vieja conocida de esta industria y, hasta la crisis de los videojuegos en 1985, era la líder en ventas, incluso por encima de Nintendo. No obstante, la saturación del mercado y la desilusión del público con los juegos provocaron su poca acogida en ell negocio de las consolas.

Pero durante la Gamescom, anunció su nuevo sistema retro, Atari 7800+. Aunque es compatible con televisores actuales y su diseño tiene detalles modernos, está fuertemente inspirado en el modelo de Atari durante la década de 1980 y se juega con cartuchos de la versión 2600 y 7800 de aquellos años, la primera la más exitosa en la historia de la compañía.

Incluye un nuevo mando inalambrico bautizado como CX78 Gamepad, un cable HDMI que brindará imagen HD en cualquier televisor y una fuente de poder de puerto USB-C. Estará a la venta a partir del próximo 29 de noviembre para todos aquellos interesados en revivir títulos de antaño como Bentley Bear’s Crystal Quest.

Couchmaster Cycon3

En cuanto al apartado de los accesorios gamers, Nerdytec, el conocido fabricante de accesorios para jugadores, aprovechó la Gamescom para presentar el Couchmaster Cycon3. El nuevo gadget también está diseñado para permitir a los jugadores de PC sentarse en un cómodo sofá y pasar horas de juego.

El diseño modular combinado con el peso relativamente bajo hace que el sistema sea fácil de transportar. Sin embargo, el accesorio práctico reluce puntos no solo por su adaptabilidad, sino también por su comodidad. Nerdytec utilizó una combinación de espuma viscoelástica y cuero artificial para esta nueva versión. Según la compañía, pronto estará disponible para ser adquirido a través de las distintas plataformas de comercio.