Elon Musk asegura que en 2029 la IA superará la inteligencia conjunta de todos los humanos

Elon Musk ha vuelto a generar polémica con su opinión sobre la inteligencia artificial (IA), al realizar una predicción que indica que para 2025 se espera que la IA supere la inteligencia de cualquier ser humano en el planeta.

A través de su cuenta en la red social X, Elon Musk mencionó que esta tecnología revolucionaria no solo superará la capacidad cognitiva humana, sino que para el 2029 será superior a la inteligencia combinada de todos los humanos.

“Probablemente, la IA será más inteligente que cualquier ser humano el próximo año”, mencionó en una publicación.

“Para 2029, la IA será probablemente más inteligente que todos los humanos juntos”, agregó en otra publicación.

Esta opinión de Elon Musk surgió luego de que el futurólogo Raymond Kurzweil dijera en el podcast The Joe Rogan Experience que la IA igualará a los humanos para el 2029.

Kurzweil, conocido por sus predicciones sobre la evolución tecnológica, sostuvo que su estimación es conservadora y señaló que algunos expertos creen que la IA podría alcanzar esta meta antes de lo previsto.

“En 1999, dije que igualaríamos a cualquier persona en 2029, o sea, 30 años. La gente pensaba que era una locura”, señaló Kurzweil.

No obstante, estas afirmaciones no han pasado desapercibidas para Yann LeCun, líder de IA de Meta y considerado uno de los “padrinos de la IA”, quien ha rechazado la predicción de Musk, argumentando que aún no se ha alcanzado el nivel de inteligencia necesario para realizar tareas básicas, como la conducción autónoma de vehículos.

“No, si fuera así, tendríamos sistemas de inteligencia artificial que podrían aprender a conducir un automóvil en 20 horas de práctica, como cualquier joven de 17 años”, sostuvo en una publicación en X.

Esta no es la primera vez que Yann LeCun desestima la capacidad de la IA, pues el mes pasado, según The Observer, dijo que un gato tenía más habilidad mental que esta tecnología.