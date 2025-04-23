El primer video de YouTube cumple 20 años: esto valdría hoy la plataforma si fuera una empresa independiente

YouTube cumple 20 años este año y, si fuera una empresa independiente, valdría entre $475,000 y $550,000 millones de dólares, según analistas de MoffettNathanson citados por CNBC.

Con esa valoración, YouTube se colocaría en el puesto número 16 de las empresas más grandes del mundo, justo entre Visa (con una capitalización de mercado de $656,000 millones de dólares) y Mastercard ($494,000 millones). Para ponerlo en contexto, JPMorgan —el banco más grande de Estados Unidos— ocupa el puesto 14 con una capitalización de $680,000 millones de dólares.

El primer video en YouTube fue Me at the Zoo, protagonizado por el cofundador Jawed Karim. En los 19 segundos que dura el clip, Karim bromea sobre lo “genial” que es la trompa de los elefantes en el zoológico de San Diego. Este breve video catapultó a la compañía al éxito casi instantáneo: un año después, en 2006, Google compró YouTube por $1,650 millones de dólares.

Desde entonces, el video ha acumulado más de 355 millones de reproducciones.

Mientras tanto, YouTube es actualmente el segundo sitio web más visitado del mundo, según SEMRush, solo por detrás de Google. Ambas compañías son propiedad de Alphabet.

Sin embargo, dado que Google ha sido declarado “monopolio” dos veces en menos de un año (la semana pasada y en agosto de 2024) y vuelve a enfrentar a la justicia esta semana por la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) para que el gigante tecnológico venda su navegador Chrome u otros activos, como YouTube, como medida correctiva, no está claro si la plataforma de video seguirá formando parte de Alphabet.

Un juez tomará la decisión antes de agosto.

