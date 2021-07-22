Tres formas de diferenciarse de la competencia

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Todos sabemos que para construir un negocio exitoso, tenemos que destacar para que la gente nos elija sobre nuestros competidores. Pero hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacerlo y, desafortunadamente, la mayoría de los emprendedores abordan esta tarea crítica de manera incorrecta.

Hacerlo de la manera correcta da como resultado costos de marketing más bajos, un ciclo de ventas más corto y dominio en su mercado. Hacerlo de manera incorrecta da como resultado lo contrario.

Obviamente, queremos evitar esto último, pero ¿cómo?

En este artículo, voy a delinear exactamente cómo diferenciarse de sus competidores de una manera que posicione su marca como la opción clara, tanto lógica como emocionalmente.

1. No solo seas mejor, sé diferente

Contrariamente a la opinión popular, el mundo no golpeará tu puerta arrojándote dinero solo porque construyas una mejor ratonera.

Un producto o servicio que es mejor que sus competidores es excelente, pero un producto o servicio que es diferente es aún más importante. Eso se debe a cómo funciona el cerebro humano. Si realmente notáramos y procesáramos todos los datos que encontramos, nos volveríamos locos rápidamente.

En el mundo real, filtramos la mayoría de los datos que encontramos. Lo que logra sobrevivir son las cosas que están fuera de lo común. Cosas que son inusuales. Diferente.

Esto se debe a que los primeros cerebros humanos se adaptaron para protegernos del peligro al filtrar el “ruido” innecesario para que pudiéramos concentrarnos en las cosas que podíamos comer y las que podían matarnos. Era un mecanismo de supervivencia que se remonta a mucho antes de que pudieras pedir una pizza, un helado y las tazas de mantequilla de maní de Reece a través de Uber Eats mientras observabas a Parks and Rec en pijama sin salir de la seguridad de tu hogar.

Para los primeros humanos, no hubo mucho beneficio en notar los intrincados detalles de los patrones en la corteza de los árboles mientras caminaban por el bosque. Ni siquiera hubo mucho beneficio en notar árboles individuales. Pero fue un gran beneficio ver a un lobo hambriento merodeando hacia ti en ese bosque.

Nuestros cerebros todavía funcionan de esa manera hoy.

Las cosas que son similares se mezclan en la oscuridad, mientras que las cosas que son diferentes se destacan.

Mira las computadoras Apple, por ejemplo. En realidad, no son mejores que las PC, a pesar de lo que creen muchos devotos de Apple. Tienen un precio más alto que una PC con especificaciones comparables y, debido a que usan un sistema operativo diferente, no pueden ejecutar de forma nativa algún software.

No son mejores, solo diferentes .

Aquí hay algunos otros ejemplos de marcas que se destacan con éxito de la competencia por ser diferentes:

Café Rifle Negro

Corriente de aire

Club de afeitado dólar

Tesla

Harley Davidson

Entonces, si bien debe esforzarse por brindar productos o servicios que sean tan buenos o mejores que los que ofrecen sus competidores, es aún más importante ser diferente para que su marca se destaque y sea memorable. Esto le dará una gran ventaja sobre sus competidores.

2. Mantener una presencia sólida y multicanal

¿Alguna vez ha hecho un seguimiento con un cliente potencial, solo para descubrir que desde la última vez que habló con él, le compró a uno de sus competidores en lugar de a usted? Por lo general, esto se debe a que sus competidores hicieron un mejor trabajo al mantenerse frente a los clientes potenciales, lo que significa que estaban allí cuando el cliente estaba listo para tomar una decisión de compra.

Si bien algunas marcas lo hacen bien, la mayoría no.

La mayoría se clasifica en una de tres categorías: utilizan varios canales de manera deficiente, usan un canal bastante bien y algunos otros de manera deficiente o dependen completamente de un solo canal.

Hoy en día, el marketing efectivo requiere que su marca esté en más lugares que nunca porque los medios están muy fragmentados. Tenemos que lidiar con la televisión, los servicios de transmisión, las redes sociales, los periódicos, la radio, los podcasts, YouTube, las revistas, el correo electrónico y muchos otros que no mencioné aquí. Debe estar donde están sus clientes para mantener la conciencia de primera.

Esto puede incluir:

Anuncios de Facebook

Anuncios de Google

Redes sociales orgánicas

Optimización de motores de búsqueda

Correo de propaganda

Relaciones públicas

Publicidad televisiva

Redes

Llamadas telefónicas

Mostrar anuncio

Correo directo

Podcasts (como invitado y / o anfitrión)

Video marketing

Blogging

La lista es enorme, por lo que debemos tener cuidado de no asumir más de lo que podemos manejar de manera realista.

Es fácil caer en la trampa de intentar hacer todo a la vez, pero por lo general, eso solo lleva a hacer muchas cosas diferentes de manera deficiente. El enfoque adecuado es agregar un nuevo canal a la vez y trabajar para lograr una tracción significativa allí antes de agregar otro.

Idealmente, debe apuntar a un mínimo de tres a cinco canales.

También es importante tener en cuenta que, si bien las redes sociales deberían ser uno de esos canales, deberían incluir de tres a cinco redes sociales. Debe seguir el mismo enfoque aquí que con los canales de marketing. Comience con una red social y una vez que haya logrado una tracción significativa, agregue otra.

3. Proporcionar evidencia de clientes satisfechos.

Obviamente, todas las marcas y las personas detrás de ellas son parciales y actúan en su propio interés cuando dicen que son las mejores, incluso si realmente lo creen. Y tal vez sean los mejores, pero los clientes rechazarán las afirmaciones de una empresa a menos que puedan probarse.

Aquí es donde sus clientes o clientes entran en la ecuación. Debe aprovecharlos como parte de su estrategia de marketing porque brindan una prueba social.

Su satisfacción es una prueba de que los futuros clientes o clientes también pueden esperar estar contentos con sus productos o servicios. La clave es guiarlos primero a través de la elaboración del testimonio perfecto. La buena noticia es que existe una fórmula para esto.

Un gran testimonio comienza con su cliente o cliente explicando el problema que enfrentaron antes de acudir a usted y cómo ese problema los afectó. Luego, deben hablar sobre por qué eligieron trabajar con usted en lugar de con sus competidores. Deben dedicar un poco de tiempo a hablar sobre su experiencia trabajando con usted antes de pasar a explicar cómo se beneficiaron de su producto o servicio. Y finalmente, deberían recomendar directamente su empresa.

Es una fórmula simple que cubre los componentes lógicos y emocionales de una decisión de compra.

Idealmente, debe intentar que brinden este testimonio en video. En un artículo anterior expliqué el papel que juega el video en la marca personal debido a cómo mejora la confianza. Lo mismo se aplica cuando se trata de testimonios.