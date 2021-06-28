5 formas de hacer que Internet vibre con tu libro autoeditado

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si bien la autoedición tiene mucho valor, también hay muchas cosas que pueden salir mal si un escritor se lanza a la empresa sin estar preparado.

Algunas empresas de autoedición ayudan con el marketing. La mayoría, desafortunadamente, no lo hace. Sin ninguna orientación o apoyo de marketing, los mares de la autoedición pueden ser un lugar peligroso e incluso los mejores libros son propensos a ahogarse rápidamente bajo una ola de nuevos lanzamientos.

Para asegurarse de que su libro no sea la próxima víctima, aquí hay una lista de cinco formas de hacer vibrar a Internet sobre su versión autoeditada.

1. Construya y mantenga una plataforma

Es posible que escuche la palabra “plataforma” de forma imprecisa cuando se refiere a creatividades. No debería ser una palabra de moda, debería ser una herramienta.

Piense en una plataforma como la presencia en línea que ha creado para sí mismo y que incluye todo lo relacionado con usted. Es un centro de contenido, información e incluso potencial de ventas para usted como autor y creador.

Todas las grandes plataformas deberían estar encabezadas por un sitio web. Y, con tantos escritores compitiendo por la atención en línea, no puede quedarse atrás en el diseño. Afortunadamente, sitios como Wix y Squarespace permiten una fácil creación de sitios web con un sistema de arrastrar y soltar. En otras palabras, no se requiere codificación.

Aún así, los diseños de sitios web de aficionados pueden ser perjudiciales para las ventas, por lo que si no se siente cómodo creando un sitio web profesional y elegante, considere contratar para hacerlo. Esto podría tener un precio considerable, pero el retorno de su inversión valdrá la pena a largo plazo.

¿Qué más entra en una plataforma? Las redes sociales, por un lado. Y las personas tienen diferentes combinaciones de preferencias de redes sociales, por lo que para maximizar sus impresiones, debe ir más allá de Facebook y Twitter. Considere Instagram, LinkedIn, TikTok y Goodreads.

Finalmente, el video es un componente de plataforma cada vez más popular que no puede permitirse pasar por alto. Crea un canal de YouTube para hablar sobre tu libro, tu vida o cualquier otra cosa que los lectores puedan encontrar interesante.

Luego, una vez que haya sentado las bases para su plataforma, debe crear . Publicar contenido coherente, incluidos videos, publicaciones, blogs y más, es la mejor manera de ser descubierto en línea.

2. Ejecute una campaña en las redes sociales

Las campañas en las redes sociales son una forma rentable de dar a conocer su libro tanto antes como después del lanzamiento.

Una vez que haya creado su plataforma, ejecutar una campaña es una buena manera de encontrar nuevos seguidores y lectores.

La mayoría de los sitios de redes sociales brindan la opción de dirigirse a una audiencia específica con publicidad paga. Esto es un lujo porque hace que todas esas impresiones sean más valiosas de lo que serían a través de otros canales de marketing. Por ejemplo, un anuncio de una novela para adultos jóvenes no estaría bien en un periódico impreso, pero Facebook o Instagram pueden ayudarlo a comercializarlo para un público mucho más probable que se involucre.

Las campañas prelanzadas están diseñadas para generar entusiasmo. Dado que su libro aún no se ha publicado, la llamada a la acción debe indicarle a la audiencia dónde puede obtener más información sobre el libro y suscribirse para recibir más actualizaciones (pista: es su sitio web). En términos de contenido, estos anuncios son un gran lugar para compartir anuncios publicitarios, imágenes y las primeras reseñas que haya recibido.

Las campañas posteriores al lanzamiento funcionarán de la misma manera, pero la llamada a la acción se centrará en la compra del libro. Para hacer esto, comparta un enlace a la página de Amazon del libro (o su distribuidor favorito), junto con su sitio web.

3. Conéctese con personas influyentes en línea

Una de las mejores formas de conseguir un gran número de seguidores es aprovechar los seguidores de otra persona. Esa es la lógica de intentar conectarse con personas influyentes en línea.

Los revisores de libros y los creadores de contenido literario son cada vez más populares con sus videos, podcasts y blogs. Y, para un escritor autoeditado, la mejor parte de lo que ofrecen es que tienen una audiencia incorporada.

En otras palabras, si puede obtener una entrevista con un crítico de libros de YouTube, todos sus seguidores estarán expuestos a usted. Mejor aún, si dejas una buena impresión, ellos también comenzarán a seguirte. Hay un valor tremendo en eso.

Empiece por buscar en línea personas que revisen y discutan libros o temas relacionados con lo que escribe. A partir de ahí, recuerde que tiene que ser una relación de toma y daca. Si está obteniendo valor de la exposición, también debe proporcionar valor al influencer. Ofrezca un libro gratis, y si puede grabar su entrevista antes del día del lanzamiento, ellos también estarán interesados en eso. Nuevos lanzamientos calientes impulsan el compromiso.

4. Los sorteos y concursos bien ubicados atraen críticas

Los compradores pueden ser quisquillosos. Podrían rodear su libro varias veces, debatiendo si vale la pena o no su tiempo y dinero.

La mejor manera de contrarrestar esto es acumulando críticas positivas y regalando copias. Hay dos tipos de reseñas: reseñas de clientes y reseñas editoriales. Las reseñas de los clientes provienen de personas que compran y leen el libro, mientras que las reseñas editoriales son de expertos confiables.

Encontrar reseñas de calidad puede parecer una tarea abrumadora. Afortunadamente, algunos sitios están diseñados para ayudarlo a obtener fácilmente opiniones de los clientes. El primero es Netgalley, que conecta a los lectores influyentes con libros o libros de próxima publicación. Muchos de estos lectores valoran tener una ventaja sobre lo que viene a continuación, por lo que si usa Netgalley antes de la fecha de lanzamiento, será aún más probable que genere entusiasmo y reciba comentarios y reseñas de su trabajo.

Mi otra recomendación es un sorteo de Goodreads para difundir tu libro y obtener reseñas de calidad. Es un proceso simple: simplemente incluya su libro en el sitio y reclame su perfil de autor. A partir de ahí, dígale al sistema cuántos libros desea regalar, seleccione sus fechas y proporcione una breve descripción. Es un proceso muy simple y asequible, e incluso se puede realizar con copias de lectores avanzados (ARC) para generar revisiones antes del lanzamiento.

5. Compra de reseñas y promoción

La idea de pagar las revisiones editoriales y la ubicación promocional podría generar algunas señales de alerta. Para ser justos, probablemente debería, nunca hacer esto sin la debida diligencia con respecto a la revisión. Además de esto, nunca pague por las reseñas de los clientes de Amazon.

Pero también comprenda que hay algunos sitios de reseñas de pago de calidad, como Kirkus Indie e IndieReader. Estos proporcionan reseñas editoriales honestas de su libro a una amplia audiencia. Dado que estos revisores tienen credibilidad, una revisión positiva de cualquiera de estos sitios puede ser un paso importante hacia una exposición más generalizada.

Además, algunos otros sitios ofrecen publicidad pagada de libros como artículos publicados o correos electrónicos. Foros como BookGorilla y Booksends promoverán su trabajo a una lista de suscriptores compuesta por lectores que buscan su próximo gran libro.

Al considerar estas opciones, recuerde que la comercialización de su libro incluirá prueba y error. Algunos enfoques no funcionarán. Algunos pueden funcionar mucho mejor de lo que cabría esperar. En otras palabras, no existe una fórmula sencilla que garantice el éxito de cada libro porque todos los libros son diferentes, pero hay muchos métodos probados que pueden conducir al éxito.