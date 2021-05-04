Tener gratitud es solo el comienzo del verdadero éxito

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Los expertos en los espacios de desarrollo personal y empresarial se han centrado en la “gratitud” como un factor importante para una mentalidad exitosa durante años. Y tienen razón. Estar agradecido reorienta nuestra mente hacia lo positivo. Trae paz al calmar la mente y sacarnos del modo de lucha o huida. Quizás lo más importante es que la gratitud ajusta nuestra perspectiva al ayudarnos a darnos cuenta de que hay algo “más grande” que nosotros. Con tremenda ironía, esta humildad (ya sea personal o corporativa) puede conducir a la grandeza.

Por muy importante que sea la gratitud, por sí sola simplemente no es suficiente. Necesitamos ir más allá de la gratitud. Si nuestra gratitud sigue siendo simplemente una forma de pensar, entonces estamos perdiendo el poder real de la gratitud para afectar positivamente a otras personas y a nuestro mundo. En cambio, necesitamos pasar de una mentalidad de gratitud a un estilo de vida de gratitud. Más allá de la gratitud significa SELLAR la gratitud en nuestras vidas (sí, es un acrónimo… Estírate, Expresa, Actúa, Mira).

Si bien definitivamente es un movimiento en la dirección correcta para mí estar agradecido por la oportunidad de trabajar con mis clientes, si me detengo con eso, estoy perdiendo otras oportunidades. Mi forma de pensar puede estar en el lugar correcto y eso incluso puede tener un impacto duradero en el mundo que me rodea. Sin embargo, vivir “más allá de la gratitud” me permitirá impactar al mundo al afectar directa y positivamente la vida de las personas en este momento.

Hacerlo es simple pero difícil. Es simple en el hecho de que simplemente requiere que demostremos nuestra gratitud y la integremos en una parte regular de nuestra vida diaria. La dificultad radica en salir de nuestras zonas de confort y realmente seguir adelante, creando los hábitos necesarios. Por eso, recomiendo que todos SELLAMOS nuestra gratitud.

En primer lugar, es importante estirar nuestra mentalidad de gratitud. Es fácil apreciar lo bueno de la vida. ¿Qué hay de las dificultades? ¿Estamos agradecidos por ellos también? Si vamos a hacer de la gratitud una parte integral de nuestras vidas, debemos tener la intención de encontrar el lado positivo en todo. Cada dificultad brinda una oportunidad; toda mala decisión produce algo que aprender; cada dolor de corazón contrasta la belleza de la vida y las relaciones que todavía tenemos. Un ejemplo personal … Cuando Covid llegó y me despidieron de mi trabajo, en lugar de estar enojado con el universo o sucumbir a la autocompasión, decidí estar agradecido por la oportunidad de seguir escribiendo un libro y construir el negocio que quería. décadas.

Muy pocas (si las hay) experiencias en la vida son exclusivas de un individuo. Todos experimentamos novedad (nacimiento de una nueva vida, nuevos trabajos, nuevas relaciones); todos experimentamos pérdidas (muerte de mascotas o seres queridos, trabajos que han terminado o relaciones que han fracasado). El significado que asignamos a esas experiencias, sin embargo, es muy personal. Dos personas pueden experimentar el mismo conjunto de circunstancias y responder de manera muy diferente. Imagínese a dos personas diagnosticadas con cáncer terminal y un pronóstico de 6 meses de vida. Uno de ellos podría convertirse en depresión, aislamiento, miedo y arrepentimiento por todas las cosas que nunca se lograrán. El otro podría vivir su vida restante al máximo, marcando elementos de la lista de deseos y creando recuerdos alegres con amigos y familiares. Mismos circunstancias pero respuestas muy diferentes. Podemos elegir nuestra respuesta. Sugiero que elijamos la gratitud.

Para abrazar verdaderamente la gratitud, tenemos que sacárnosla de la cabeza. Necesitamos expresar esa gratitud. Si está agradecido con sus empleados, dígaselo. Cuando cierre el trato que completa su cuota para el mes, exprese gratitud al nuevo cliente. Si aprecias a tus padres, díselo. Es posible que nunca vea el impacto que puede tener una expresión sincera de gratitud. Bill Murphy, Jr. habla sobre los “preámbulos de elogios” en su artículo ” ¿Quiere hacerle a alguien un cumplido que le cambia la vida? Empiece con estas 6 palabras. Son pura inteligencia emocional “. Comenzar con una frase como “No sé si alguien te dijo esto …” o “No estoy seguro de si te das cuenta de esto, pero …” capta la atención de la persona y la ayuda a estar preparada y receptiva para lo que eres. a punto de decir. Cuenta cómo usó este método para felicitar a un orador invitado y cómo nació una relación profesional a largo plazo de esa oración. Más tarde le contó lo poderosa que fue su retroalimentación para ella.

La misma técnica se puede utilizar para expresar gratitud sincera y significativa. “No sé si te das cuenta de esto, pero realmente aprecio todo el arduo trabajo que pusiste en este proyecto”. ¿Ves cómo eso es mucho más profundo que “Gracias por todo tu arduo trabajo en este proyecto”? Por lo tanto, exprese su gratitud a los demás, pero hágalo con sinceridad y significado.

El siguiente paso para ir más allá de la gratitud es actuar. Sin minimizar el poder de las palabras, hay algo único en realizar una acción reflexiva de gratitud. Puede ser tan pequeño como enviar una tarjeta o tan significativo como un evento / día de apreciación del cliente. Cualquiera que sea la acción que tome, también debe ser sincera y reflexiva.

Recientemente, decidí probar una aplicación web gratuita relativamente nueva llamada Dokkio. Consolida todas sus cuentas de almacenamiento en línea en una única ubicación en la que se pueden realizar búsquedas y también organiza todo de manera más intuitiva. Parecía que podría resolver algunos de mis problemas con archivos y documentos dispersos en múltiples plataformas. A los pocos días de configurarlo, me invitaron a una llamada con un representante de Dokkio para ver si había alguna forma en que pudieran ayudarme a aprovechar al máximo la herramienta. En este punto, Dokkio está libre, así que no les he pagado ni un centavo. Programé la llamada y, en el momento apropiado, me lancé a un chat de video con Matt. Me preguntó si estaba bien esperar un momento; el director ejecutivo, Jim Groff, quería unirse a la llamada.

Entonces, hablé de mi experiencia con Dokkio con Matt y Jim. Ellos escucharon. Ofrecieron sugerencias. Tomaron notas. Me dijeron lo valiosos que eran mis comentarios. Luego, cuando la llamada estaba a punto de terminar, me dijeron que me enviarían por correo electrónico una tarjeta electrónica de regalo de Amazon de $ 50. No es que esperaba una tarjeta de regalo, pero una tarjeta de regalo de $ 10 o $ 20 habría sido generosa en mi mente. ¡Esto fue $ 50, y por un servicio gratuito que estoy usando para hacer mi vida más fácil! Qué asombroso ejemplo de gratitud en acción.

Finalmente, a medida que crecemos en una mentalidad más allá del agradecimiento, necesitamos mirar activamente a nuestro alrededor en busca de oportunidades para estar agradecidos. Aquí es donde comienza la formación de hábitos. Estar agradecido nos pone en la mentalidad correcta; expresarnos y actuar en esos momentos nos mantiene ahí; pero la búsqueda activa de experiencias en la vida por las que estar agradecido, da forma a un estilo de vida de gratitud. Si los presupuestos son ajustados, busque formas de expresar gratitud de todos modos *. Si está frustrado con una situación, busque formas de estar agradecido de todos modos. Si siente el peso de muchos de los desafíos de la vida, busque formas de mostrar gratitud de todos modos. Así es como vivimos cada día más que agradecidos. Se trata de ser proactivo y consciente. Si lo hace, beneficiará su vida, su trabajo y la vida de todas las personas por las que está agradecido.

* Para aquellos de ustedes que tengan dificultades para pensar en formas de estar agradecidos, les recomiendo el libro El desafío de la gratitud: 41 días para una vida más feliz, saludable y con más contenido de Stephanie Jones.