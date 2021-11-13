Por qué los ricos deben dejar de preocuparse por los impuestos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

A menos que haya vivido bajo una roca, es muy consciente del creciente movimiento en este país para “cobrar impuestos a los ricos”, un eslogan que la representante Alexandria Ocasio-Cortez había exhibido de manera prominente en la Gala del Met de este año con letras rojas en negrita en su vestido de noche. . Además, la Administración Biden parece estar leyendo directamente el libro de jugadas de Bernie Sanders y apuntando directamente a los ricos en campañas recientes en las redes sociales, declarando que ” [millonarios y multimillonarios están pagando una tasa impositiva más baja que los maestros y bomberos. Vamos a restaurar la justicia en el código fiscal “y atacar a las grandes corporaciones por pagar cero impuestos federales a pesar de tener más de $ 40 mil millones en ganancias. Todo esto culminó el 15 de septiembre cuando el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara aprobó las disposiciones fiscales legislativas de la Ley Build Back Better, diseñada para implementar los cambios a la ley fiscal propuestos por el presidente Biden. Mucho se ha escrito sobre cómo los ricos evitan pagar su “parte justa” “De impuestos y cómo prepararse para las propuestas tributarias más recientes de la Administración Biden dirigidas a los ricos. Un conjunto de cambios en las propuestas de Biden que afectan exclusivamente a los ricos son los que se aplican al impuesto federal al patrimonio, a veces llamado “impuesto a la muerte”.

Cuando corresponda, el impuesto sucesorio federal y estatal combinado puede reducir el patrimonio de una familia en más del 50%. Según las nuevas propuestas, la exención del impuesto al patrimonio se reduciría a la mitad y el impuesto al patrimonio se aplicaría a cualquier persona con un valor de más de $ 6 millones y parejas casadas con un valor de más de $ 12 millones. Se espera que esto duplique el número de personas que adeudan impuestos sobre el patrimonio de un 0,02 a un 0,04 por ciento estimado de todos los estadounidenses. Como resultado, las familias ricas luchan por hacer cambios en sus planes patrimoniales con la esperanza de preservar su riqueza para las generaciones futuras. Desafortunadamente para ellos, evitar el impuesto al patrimonio hará poco para preservar su riqueza.

Hablemos del elefante en la habitación: la planificación patrimonial tradicional no funciona. Un estudio ampliamente referenciado publicado por Williams Group encontró que el 70% de la riqueza se pierde en la segunda generación y el 90% de la riqueza se pierde en la tercera. El estudio también encontró que solo una pequeña cantidad de casos, alrededor del 15% en total, apuntaban a una falta de planificación patrimonial, estrategias de planificación deficientes y problemas legales. En otras palabras, en el 85% de los casos falló la planificación patrimonial tradicional. A pesar de que estas familias ricas tienen testamentos, fideicomisos, sociedades limitadas familiares y similares, y a pesar de que implementan estrategias sofisticadas para mitigar o evitar el pago de impuestos a la herencia, la segunda y la tercera generación aún se han agotado su riqueza. Entonces, en caso de que ya no lo supiera: Pagar menos impuestos no hará ricos a sus hijos o nietos.

Si el objetivo es crear riqueza generacional, entonces lo estamos haciendo mal. La planificación tradicional del patrimonio se enfoca en preservar su “patrimonio” (es decir, lo que posee cuando muere). No se centra en por qué lo posee. Ahorrar en impuestos a la herencia es solo otra forma de preservar lo que posee. No dice nada sobre por qué . Sin comprender el propósito detrás de un activo, es imposible administrarlo adecuadamente porque no existe un objetivo unificado o definido o una razón para su existencia. Los activos financieros de cualquier tipo (incluido el efectivo en caja) no tienen valor intrínseco; su valor se deriva de su aplicación. El valor de un dólar es lo que puede hacer con él, no el papel en sí. Por lo tanto, si desea preservar el valor de su patrimonio cuando muera, si desea crear riqueza generacional, debe preservar el propósito detrás del activo. Tienes que preservar su aplicación prevista. De lo contrario, sus activos no tienen dirección. Es la falta de un propósito y una dirección definidos para los activos en un plan patrimonial lo que lleva a las principales causas citadas en el estudio del Grupo Williams para la generación y pérdida de riqueza en tres generaciones: una ruptura en la confianza y la comunicación entre los miembros de la familia y los herederos preparados de manera inadecuada. .

Antes de que pueda comprender el propósito detrás de su patrimonio, primero debe comprender el propósito detrás de su vida. Este es su “legado”, solo con miras al futuro en lugar de en retrospectiva. Si bien el legado es algo que por definición se deja atrás, también es algo construido y vivido en el presente. El legado de una persona es un reflejo de lo que significó su vida y el propósito de su vida. Conocer tu propósito y diseñar tu vida de una manera que te permita alcanzar ese propósito es construir tu legado de manera proactiva. Ese propósito, su legado, debe infundirse en los activos que posee para que pueda convertirse en parte de su patrimonio y continuar más allá de su vida. Aquí es donde se cruzan la planificación patrimonial tradicional y la planificación heredada. Sin embargo, sin el componente de planificación heredado, su plan patrimonial está condenado al fracaso y es muy probable que su patrimonio financiero se pierda en un par de generaciones.

El dinero no es un propósito. La riqueza financiera no es un propósito. Evitar impuestos no es un propósito. Todos estos son simplemente recursos y herramientas diseñados para ayudarlo a lograr sus objetivos y propósitos en la vida. El problema para los ricos no es la amenaza de que se les cobre más impuestos. Es su enfoque continuo en qué , en lugar de por qué . Si algo debe preocupar a los ricos, es nunca descubrir el propósito de su vida.

