Casi lo perdimos todo, pero no a nuestros mejores empleados

Solo puede arreglárselas solo durante un tiempo porque para hacer crecer su negocio necesita desarrollar un gran equipo en el que pueda confiar y en el que pueda confiar. Las personas con habilidades valiosas que contribuyen a la empresa se convierten rápidamente en activos que desea mantener en su equipo, pero si encuentra a alguien valioso, es probable que otros empleadores también lo vean.

Junto con un equipo de grandes personas viene un nuevo conjunto de tareas interpersonales. A menos que sus empleados sientan su valor y crean en la empresa y su misión, es probable que busquen otras opciones. Incluso cuando los tiempos son difíciles, invertir en estas relaciones es fundamental si espera no solo sobrevivir a las tormentas inevitables que se le avecinan, sino también salir victorioso de ellas. Cuando nuestro negocio enfrentó vientos en contra una vez en una generación, nuestra propia supervivencia estaba en duda; y como empresa pública, esos desafíos fueron visibles para todo el mundo, incluidos nuestros empleados. En momentos como estos, el liderazgo lo es todo, y un enfoque pasivo para administrar a su gente simplemente no es una opción viable. Cuanto más desafiantes son los tiempos para su empresa, más crítico se vuelve el buen liderazgo. A continuación, presentamos algunas tácticas que empleamos que pueden ayudarlo a administrar equipos de cualquier tamaño en tiempos difíciles.

Mantente positivo

Antes de Likewise, operaba en el espacio del software inmobiliario y el negocio estaba en auge. Pero esos días embriagadores llegaron a un abrupto final cuando el sistema financiero global implosionó y el mercado inmobiliario se hundió. Las transacciones inmobiliarias se desaceleraron drásticamente y en algunas áreas casi se detuvieron por completo. Esa no es una buena receta para el éxito cuando los ingresos de sus clientes se basan únicamente en comisiones. De repente, incluso muchos de nuestros mejores clientes no pudieron pagar sus facturas. Algunas de nuestras mejores personas de ventas y servicio al cliente nos preguntaban a mí y a otros líderes qué hacer cuando los clientes que habían sido apasionados defensores de la empresa decían cosas como: “Realmente quiero quedarme contigo, pero es este o mi coche”.

No hace falta decir que fueron tiempos difíciles para nosotros y tiempos difíciles para nuestra gente. Tuvimos que reducir nuestra estructura de costos, lo que significó despidos. En esas situaciones, puedes darle vueltas a la historia todo lo que quieras, pero es mucho mejor liderar con la verdad. Debe ser sincero con las personas y asumir los desafíos que se avecinan. Lo primero y más importante es ser auténtico y, por supuesto, hacer hincapié en los aspectos positivos.

Mantenlos creyendo

Los despidos fueron brutales. Éramos una startup que surgió de la nada. Teníamos la sensación de una familia. Y cuando necesite hacer ese tipo de grandes recortes, si los hace bien, las personas que quedan son sus jugadores A, las personas que necesita en el equipo. Pero había un problema, uno que hacía mucho más difícil una situación que ya era desafiante. Si bien todos nuestros clientes estaban en el negocio de bienes raíces, éramos una empresa de tecnología ubicada en Seattle, un área con una economía muy fuerte que se recuperó de la interrupción económica muy rápidamente. Entonces, nuestra gente (ingenieros de software, diseñadores, gerentes de producto, etc.) tenía muchas opciones en otras empresas de tecnología. Empresas que no se vieron afectadas por la prolongada recesión inmobiliaria y solo habían experimentado una interrupción aterradora, pero relativamente breve. Nosotros, por otro lado, todavía estábamos en el ojo de la tormenta de lo que todos sabían que sería una recesión prolongada en toda la industria. Perdimos a algunas buenas personas durante ese tiempo, y fue difícil culparlos por sus elecciones profesionales. Los tiempos eran difíciles, sus futuros inseguros y tenían muchas otras buenas opciones en otras empresas de tecnología.

Haz las cosas personales

Pero no perdimos a todos, ni mucho menos. De hecho, mantuvimos a la mayoría de nuestra mejor gente durante esos tiempos. Luchamos duro para mantenerlos, articulamos una visión para un futuro mejor y buscamos oportunidades para hacerlo realidad y llevarlo a casa de todas las formas posibles. Sin embargo, esas oportunidades no solo se crean a sí mismas, sino que debe buscarlas. A menudo es necesario fabricarlos.

Por ejemplo, miramos las cosas que todavía teníamos a nuestro favor. Pintamos una visión de cómo se vería la industria al final del túnel y por qué nos estábamos posicionando para tener mucho éxito cuando llegaran esos días. Pero también trabajamos para hacer las cosas personales. Dejamos de hablar de nuestros clientes como empresas y comenzamos a hablar de ellos como personas. Encontramos clientes exitosos y los llevamos a nuestras oficinas para hablar en reuniones de empleados. Quiere animar a sus empleados: intente poner a una sola mamá frente a ellos que hable entre lágrimas sobre cómo sus productos cambiaron su negocio y le permitieron enviar a sus hijos a una escuela privada. Haga que su personal de ventas y servicio busque historias geniales y luego cree foros para que las publiquen en toda la empresa. ¡Haz las cosas reales, hazlas positivas, hazlas personales!

Se realista

Sin embargo, lo más importante es ser auténtico. La gente no es estúpida, es mejor que tus mejores personas no lo sean. Lidera con la verdad. Sorpréndalos hablando sobre los desafíos desde el principio, pero luego hable sobre cómo los está enfrentando de frente, mientras siempre regresa a su visión y cómo lo va a lograr. ¡Dales algo en lo que creer y algo de lo que quieran ser parte! Los tiempos muy desafiantes son, bueno, muy desafiantes. Es probable que recibas más golpes de los que vas a dar y vas a perder algunas batallas. Algunos realmente dolerán. Pero si mantiene a su gente creyendo, lo personaliza para ellos y hace que las cosas sean reales, entonces podrá sobrellevar los momentos más difíciles y crear un resultado exitoso para usted, su empresa y todo su equipo.

