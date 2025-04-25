Gemini y más: Google ofrece herramientas premium gratis a estudiantes de México

A partir de este mes, los estudiantes universitarios en México tendrán la oportunidad de utilizar de manera gratuita el Plan Google AI Pro, una propuesta de la compañía tecnológica que busca acercar la inteligencia artificial (IA) de última generación al ámbito académico.

La invitación permanecerá abierta entre el 3 de septiembre y el 3 de noviembre de 2025, y está dirigida a jóvenes mayores de 18 años que cursen estudios en alguna universidad del país y que completen el registro en el sitio oficial de Google antes de la fecha límite.

El beneficio está reservado para quienes cumplan los siguientes criterios:

Estar inscritos en una institución de educación superior en México.

Haber alcanzado la mayoría de edad.

Inscribirse en la plataforma oficial antes del 3 de noviembre.

Presentar la documentación requerida según la convocatoria publicada por Google.

¿Qué beneficios tiene el Plan Google AI Pro?

El Plan Google AI Pro dará acceso a un conjunto de funciones avanzadas de Gemini, el modelo de IA de la compañía. Esto incluye chats ilimitados con Gemini 2.5 Pro, generación automática de cuestionarios a partir de notas o imágenes, y la posibilidad de cargar archivos para obtener explicaciones rápidas de distintos temas.

Otros beneficios que acompañan al programa son:

Integración de Gemini en Gmail, Documentos, Presentaciones, Hojas de cálculo y Meet.

NotebookLM, con opciones avanzadas de organización y redacción de textos.

2 terabytes de almacenamiento en la nube, disponibles en Google Drive, Gmail y Google Fotos.

Acceso a Deep Research para elaborar informes de investigación con IA.

Plataformas audiovisuales capaces de crear y editar materiales en video e imagen.

El plan está diseñado para que los universitarios organicen mejor su información y transformen la manera en que aprenden.

La compañía subrayó que esta iniciativa busca fortalecer la preparación académica y creativa de los estudiantes en México, quienes tendrán en sus manos un conjunto de tecnologías que cada vez se utilizan más en entornos profesionales.

El acceso gratuito de un año también contempla el almacenamiento en la nube, lo que permite a los jóvenes resguardar sus proyectos de investigación, trabajos escolares y materiales audiovisuales sin preocuparse por el espacio disponible.

CEO de Nvidia: la IA hará que trabajemos más rápido, pero no menos

Conclusiones Clave La IA acelerará procesos, generará nuevas oportunidades y redefinirá la economía global, haciendo que estemos más ocupados.

La inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana se está convirtiendo en un motor de transformación económica y social. Su desarrollo, acompañado de expectativas y dudas, marca el inicio de una etapa que promete modificar industrias y la forma en que las personas se relacionan con la tecnología.

En una entrevista con Fox Business, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, explicó que las capacidades de estas herramientas han alcanzado un nivel de sofisticación sin precedentes.

“La IA puede razonar. Básicamente, puede pensar, investigar, usar herramientas, resolver problemas… Por eso ChatGPT se ha vuelto tan bueno”, señaló.

IA y la transformación de la productividad

El crecimiento de la IA trae consigo oportunidades y riesgos en materia de empleo. Por un lado, su uso plantea la posibilidad de que algunas funciones desaparezcan; sin embargo, también abre espacio para nuevas profesiones vinculadas al manejo de esta tecnología. En ese sentido, los especialistas insisten en que la formación en habilidades digitales se vuelve indispensable para mantenerse competitivo en los próximos años.

“Toda revolución industrial genera cambios en el comportamiento social y esta no será la excepción”, sostuvo.

De acuerdo con el empresario, la capacidad de realizar tareas con mayor velocidad transformará por completo el concepto de productividad. “Debo admitir que me da un poco de miedo decirlo, pero en el futuro estaremos aún más ocupados. ¿La razón? Muchas cosas que antes se tomaban su tiempo ahora se harán más rápido”, expresó.

Nvidia trabaja en el desarrollo de modelos de IA y en la creación de gemelos digitales diseñados para revolucionar sectores estratégicos. Como parte de este esfuerzo, la empresa presentó la segunda generación de la arquitectura Blackwell (Ultra), un avance con el que busca potenciar la adopción de la IA en procesos industriales.

Huang explicó que muchas compañías enfrentan la dificultad de transformar sus ideas en proyectos tangibles y la clave está en aumentar la eficiencia.

“La mayoría de las empresas son así: tienen más ideas de las que pueden ejecutar. Mientras más productivos seamos, más oportunidades tendremos de seguir esas ideas”, afirmó.

En ese contexto, el directivo se mostró optimista respecto a los efectos de la IA en la economía global: “Espero que el PIB crezca. Creo que la economía irá bien gracias a la inteligencia artificial. Sí, algunos trabajos desaparecerán, pero otros serán transformados por la IA”.

El empresario dejó claro que la IA se proyecta como un eje en la construcción de un futuro donde la productividad y la innovación redefinirán los cimientos de la sociedad y la economía.

La inteligencia artificial abre la puerta a mejores sueldos y más vacantes, según estudio

Conclusiones Clave La inteligencia artificial ya no es exclusiva de áreas técnicas: integrar competencias en IA en tu perfil profesional puede abrir más oportunidades laborales.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un factor decisivo dentro del mercado laboral global. Un estudio elaborado por Lightcast, firma especializada en el análisis de empleo, revela que quienes suman estas herramientas a su perfil profesional encuentran más opciones de contratación y acceden a mejores salarios.

La investigación, que examinó más de 1.3 millones de anuncios de trabajo, advierte que las vacantes que solicitan experiencia en IA pagan, en promedio, 28% más que aquellas en las que estas competencias no aparecen como requisito. La diferencia puede representar hasta $18,000 dólares adicionales por año.

Durante años, se pensó que la IA estaba reservada para ingenieros y científicos de datos. Sin embargo, los registros de Lightcast demuestran que esta percepción ha cambiado. En 2024, más de la mitad de los empleos que exigen destrezas relacionadas con la IA se ubican fuera del ámbito tecnológico.

Áreas como marketing, recursos humanos o relaciones públicas han multiplicado sus solicitudes de estas habilidades, en algunos casos hasta en 800% desde 2022.

Cole Napper, vicepresidente de Investigación y Perspectivas de Lightcast, señaló que limitar la IA únicamente a las áreas técnicas representa un error.

“Las compañías que no amplíen el uso de estas competencias enfrentarán una desventaja frente a competidores que ya lo hacen”, advirtió.

El directivo añadió que la falta de adaptación en instituciones educativas también podría traer consecuencias: las universidades que retrasen la enseñanza de IA corren el riesgo de perder matrícula frente a aquellas que ya integran la alfabetización digital en todos sus programas.

La IA y la Matriz de disrupción de habilidades

Lightcast desarrolló la llamada Matriz de disrupción de habilidades en IA. Este modelo clasifica los conocimientos en cuatro categorías: Estabilizadores, Retadores, Escaladores e Infractores.

Para definir cada grupo, se toman en cuenta tres factores: la velocidad con que crece la demanda de la habilidad, su valor en el mercado laboral y la probabilidad de que la propia IA sustituya esa función.

El propósito de la matriz es orientar a empresas y universidades sobre qué competencias conviene reforzar y cuáles requieren ajustes inmediatos para no quedar obsoletas.

El reporte identifica cinco sectores que ya muestran cambios por la introducción de la IA. En marketing y relaciones públicas, el 8% de las ofertas incluyen conocimientos en estas tecnologías, sobre todo en áreas vinculadas al SEO. En recursos humanos, el crecimiento es de 66%, impulsado por procesos de reclutamiento y análisis de datos. El sector financiero también ha incrementado en 40% la demanda, especialmente en funciones cuantitativas y de machine learning.

Por su parte, la ciencia y la investigación mantienen una integración sostenida de capacidades en IA, mientras que la educación se perfila como uno de los campos con mayor transformación: las solicitudes de dominio en IA generativa aumentaron 200% en apenas dos años.

Tu equipo no confía en ti: estos 5 hábitos de liderazgo tienen la culpa

Conclusiones Clave Los líderes auténticos y adaptables que delegan y reconocen los logros crean equipos resilientes y motivados.



El agotamiento, la rigidez y la microgestión erosionan la confianza más rápido que cualquier crisis del mercado.

En tiempos de crisis, los empleados prestan especial atención a cómo es su líder. Es en esos momentos cuando la confianza deja de ser un “valor blando” y se convierte en un activo estratégico que afecta directamente la motivación, la retención e incluso los resultados financieros.

Las empresas con altos niveles de confianza superan a sus competidores en eficiencia hasta en un 400%, y el 93% de los líderes empresariales creen que la confianza impacta directamente en el desempeño financiero.

Sin embargo, la realidad no es tan alentadora. Según Gallup, solo el 20% de los empleados dice confiar en su líder. Edelman informa que apenas el 19% considera que los CEO son honestos, mientras que el 68% cree que los líderes los engañan intencionalmente.

Los errores durante tiempos turbulentos no solo dañan la reputación de un líder, sino que sacuden los cimientos mismos del negocio. En este artículo, reflexiono sobre cinco errores comunes que cometen los líderes en momentos difíciles y ofrezco orientación sobre cómo evitarlos.

1. Microgestión

Muchas veces los líderes creen que estar pendientes de todo garantiza calidad; en realidad, refleja más una falta de confianza en el equipo.

En una encuesta a 14,000 empleados realizada para el libro Leading with Vulnerability (2023) de Jacob Morgan, solo el 16% dijo haber tenido un líder que mostrara vulnerabilidad, pidiera ayuda o reconociera errores. Esto deja a la mayoría sintiéndose infravalorada y desmotivada.

Bajo la dirección de Bob Chapek, el liderazgo de Disney se caracterizó por una supervisión excesiva. El personal sentía que su creatividad estaba limitada, ya que la dirección no estaba dispuesta a delegar. Además, existía una notable inestabilidad y desconfianza derivadas de la tensión interna y la disminución de la moral entre los empleados.

Empodera a tu equipo para que asuma sus responsabilidades. La delegación efectiva permite a los líderes enfocarse en objetivos más amplios y brinda a los empleados el espacio necesario para crecer.

2. Usar la “máscara de Superman”

El instinto de mostrarse inquebrantable es comprensible. Sin embargo, muchas veces conlleva riesgo de agotamiento emocional y, paradójicamente, desconexión con los equipos. No hay confianza sin autenticidad. Los equipos que perciben un líder empático son más propensos a colaborar abiertamente, compartir ideas y mantenerse comprometidos.

Es fundamental recordar que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad. Cuando Hubert Joly asumió la dirección de Best Buy, enfrentó numerosos desafíos por la competencia digital. En lugar de ocultar sus dudas, buscó abiertamente consejos del equipo para co-crear soluciones. El resultado no solo fue una reestructuración exitosa, sino también una confianza más profunda entre la dirección y el personal.

Los líderes no necesitan ser superhéroes perfectos. Necesitan ser humanos auténticos.

3. Falta de flexibilidad

Todo cambia, y los líderes actualmente enfrentan un promedio de 3.2 cambios importantes de manera simultánea. Antes de 2020, la mayoría de las organizaciones experimentaba solo dos cambios significativos al año; hoy, ese número se acerca a nueve. Sin embargo, solo el 10% de las organizaciones cree que responde bien a estas dinámicas. Un error común es aferrarse a modelos y procesos obsoletos, incluso cuando las señales del mercado indican un cambio. Los empleados pierden rápidamente la confianza cuando ven que su líder ignora la realidad.

Cuando Starbucks experimentó una desaceleración en sus ventas, recurrió a un nuevo CEO, Brian Niccol. Él lanzó la estrategia Bold New Chapter: simplificando menús, eliminando cargos adicionales por leche vegetal y reafirmando a Starbucks como un “tercer lugar” para la conexión. Como resultado, los cafés piloto ya muestran mejoras en ventas y satisfacción del cliente.

4. Pasar por alto los pequeños logros

En crisis, los líderes a menudo se enfocan tanto en los problemas que olvidan celebrar los avances. Ignorar los pequeños logros hace que los empleados sientan que sus esfuerzos pasan desapercibidos, lo que debilita la motivación y la confianza. Un estudio de 2025 reveló que solo el 19% de los empleados recibe reconocimiento semanalmente, aunque los elogios frecuentes y significativos aumentan considerablemente el compromiso y la productividad.

Sé específico, oportuno y personal al reconocer logros. Puede ser tan simple como un mensaje en Slack o Teams, o un comentario durante una reunión. Los líderes que prestan atención a los logros fomentan una cultura en la que las personas se sienten valoradas y motivadas.

5. Agotamiento

Según Vistage, el 71% de los CEOs enfrenta regularmente agotamiento, y un tercio lo experimenta casi a diario. Los líderes deben priorizar la recuperación, las actividades personales y un sueño adecuado. Como señaló el Financial Times en 2024, muchos CEOs ahora consideran el descanso no como una debilidad, sino como una estrategia.

Existen dos tipos de emprendedores: algunos presumen que el éxito llegó trabajando “día y noche sin pausa”; otros aprenden a delegar, proteger su salud y enfocarse en la estrategia. Ambos pueden tener éxito, pero solo uno construye una organización sostenible. Un buen líder sabe que la confianza del equipo no es un “extra opcional”: es la base del rendimiento, especialmente cuando llega la tormenta. Los líderes que triunfan no buscan la perfección, sino que son auténticos, adaptables y empáticos. Delegan, reconocen tanto desafíos como logros y cuidan su propio bienestar, inspirando así a sus equipos.

Esta es la manera inteligente de conquistar a los clientes de tu competencia

Conclusiones Clave No necesitas obsesionarte con tus competidores, pero sí mantenerlos bajo observación.



La gente no busca siempre la opción más barata: busca aquella con la que se sienta mejor al elegir.



Competir solo en precio puede atraer a alguien al inicio, pero rara vez construye lealtad.

Tus competidores no son perfectos. Tal vez su producto no cumple lo prometido. Tal vez su sitio web resulta frustrante. O quizá simplemente dejaron de prestar atención a lo que sus clientes realmente quieren.

No necesitas bajar precios ni lanzar campañas agresivas. Solo necesitas crear una experiencia mejor y más útil, desde el primer clic hasta el seguimiento después de la compra. Así es como se logra.

Hazte visible donde ellos no están

Si toda tu estrategia de marketing depende de una o dos plataformas, no estás haciendo lo suficiente. Los clientes saltan entre búsquedas, redes sociales, correo electrónico, marketplaces e influencers sin pensarlo dos veces. Si solo apareces en un canal, es fácil que te pasen por alto.

No necesitas estar en todos lados al mismo tiempo, pero sí en los lugares donde tu cliente ideal ya está activo y tomando decisiones.

Empieza por tu audiencia principal: ¿dónde descubren nuevos productos o servicios? ¿Buscan soluciones en Google? ¿Ven reseñas en YouTube? ¿Siguen a expertos de la industria en Instagram o TikTok?

Una vez que lo tengas mapeado, asegúrate de que tu presencia en esos espacios sea realmente útil. No te limites a poner anuncios: crea contenido que responda preguntas, resuelva objeciones o muestre resultados reales. Eso puede significar publicaciones en blogs, videos cortos, guías educativas o herramientas interactivas.

Los clientes confían en las marcas que los encuentran donde ya están y les aportan valor incluso antes de la compra.

Llega a los compradores antes, y con más frecuencia

El recorrido del cliente actual está lejos de ser lineal. Las personas exploran, comparan, regresan, investigan de nuevo y luego, tal vez, se conviertan en clientes. No sucede en una sola sesión: ocurre a lo largo de días o semanas, en distintos dispositivos y plataformas.

Muchas empresas se enfocan únicamente en la parte baja del embudo, tratando de cerrar la venta sin haber ganado suficiente atención o confianza en el camino.

Para cambiar eso, empieza a pensar en términos de visibilidad a lo largo del tiempo, no solo en alcance inmediato. Debes aparecer desde temprano, mantenerte relevante y reforzar tu valor en cada paso.

Esto significa estar presente en búsquedas orgánicas con contenido útil. Hacer retargeting a los visitantes que no convierten de inmediato. Enviar correos electrónicos con recomendaciones oportunas. Estar activo en las plataformas donde tus clientes pasan tiempo, no solo en las que son más fáciles de gestionar.

Ser consistente con tu mensaje reduce el riesgo de que las personas elijan a la competencia antes de comprar.

Elimina los obstáculos a la conversión

Llamar la atención es una cosa; transformarla en acciones concretas representa un desafío diferente.

Muchas empresas pierden clientes potenciales no porque su oferta no sea sólida, sino porque la experiencia de compra se siente como un trabajo. Puede ser un sitio web que carga lento en dispositivos móviles, una página de pago confusa o mensajes que dejan a la gente adivinando qué es exactamente lo que va a obtener.

Empieza revisando tu sitio con los ojos de un cliente. ¿Es obvio lo que ofreces y para quién es? ¿La navegación es clara y fácil de seguir? ¿Tus llamados a la acción son específicos y comprensibles? Los pequeños problemas en la experiencia de usuario generan dudas. Y la duda lleva al abandono. Mejora la forma en que comunicas tu valor. Usa el lenguaje de tus clientes, no jerga de la industria. Asegúrate de que haya señales de confianza en todo momento: testimonios, políticas de devolución claras o simplemente una identidad visual consistente en todas las páginas.

Cuando las personas se sienten seguras de lo que están viendo, es mucho más probable que den el siguiente paso.

Compite en valor, no en precio

Competir en precio puede atraer a alguien al inicio, pero rara vez construye lealtad. Tarde o temprano, alguien más ofrecerá un descuento mayor. Si los clientes no encuentran una razón para quedarse contigo más allá del precio, no lo harán. Tu enfoque debe estar en mostrar el valor: qué hace que tu producto o servicio sea la mejor opción, incluso si cuesta más. Eso puede significar destacar tu servicio al cliente, tiempos de entrega más rápidos, mejores materiales o resultados comprobados.

La manera en que presentas tus precios importa. En lugar de disculparte por tus tarifas, explica por qué valen lo que cuestan. La gente no siempre quiere la opción más barata: quiere aquella con la que se sienta mejor al elegir.

Dales claridad, confianza y resultados reales, y el precio se vuelve un factor secundario en la decisión.

Usa el e-mail para generar lealtad, no solo para lanzar ofertas

El e-mail funciona mejor cuando es personal, oportuno y está conectado con lo que el cliente realmente quiere.

Todo comienza con cómo das la bienvenida. Cuando alguien se suscribe a tu lista, no necesita un código de descuento inmediato. Necesita contexto: un mensaje rápido que explique quién eres, qué puede esperar y por qué debería seguir leyendo tus correos. Marca el tono desde el inicio y se mantendrán interesados por más tiempo.

A partir de ahí, piensa en términos de comportamiento real. Si un cliente agrega algo al carrito y lo abandona, dale seguimiento con un recordatorio simple y amigable. Si realiza una compra, envía algo más que un recibo: ayúdalo a aprovechar al máximo el producto. Si ya te ha comprado antes, hazle una oferta basada en lo que ya le gusta, no lo hagas empezar de cero.

Además, la frecuencia de envío importa. Mandar correos con demasiada frecuencia entrena a la gente a ignorarte. Mandar muy pocos hace que te olviden. Prueba distintos tiempos. Observa la interacción. Ajusta en el camino.

Un buen e-mail crea impulso. Es una forma de mantenerte conectado entre compras, mantener tu marca presente en la mente del cliente y convertir a los compradores ocasionales en clientes leales.

Reduce el abandono de carritos de compra con claridad y confianza

Cuando alguien abandona tu página de pago, generalmente es porque algo no le dio buena espina. Puede que ni siquiera sepa por qué: simplemente duda, cierra la pestaña y sigue adelante. No se trata de perseguirlos con mensajes agresivos ni de usar textos ingeniosos. Se trata de asegurarte de que tu proceso de compra dé a las personas todas las razones para confiar y terminar lo que empezaron.

Empieza por limpiar el flujo. Asegúrate de que el formulario sea simple. Elimina distracciones. Mantén los pasos cortos, especialmente en dispositivos móviles. Si algo tarda más de unos segundos en cargar o se siente como trabajo, perderás clientes. Luego, revisa qué hace falta. ¿Los costos de envío están claramente explicados? ¿La política de devoluciones es fácil de encontrar? ¿Tienes un sello de confianza o una reseña de cliente cerca del llamado a la acción final? Estos detalles generan seguridad justo en el momento en que la persona decide si comprar o no.

El seguimiento también importa. Si alguien abandona su carrito, envíale un recordatorio amable y sin presión. No tiene que ser una venta dura. Solo hazle ver que lo notaste y haz que sea fácil retomar desde donde se quedó.

Mientras más seguras e informadas se sientan las personas, más probable será que completen la compra.

Prioriza la retención como si tu crecimiento dependiera de ello (porque así es)

Conseguir nuevos clientes es difícil. Retenerlos no debería serlo. Los clientes leales compran con más frecuencia, te recomiendan a otros y cuestan mucho menos que adquirir a alguien nuevo. Pero demasiadas empresas concentran toda su energía en la parte inicial del embudo y tratan la experiencia posterior a la compra como algo secundario.

La retención no ocurre por accidente. Surge de ser constante, receptivo y útil después de la venta. Eso puede significar ofrecer un gran servicio de soporte, crear experiencias de recompra sencillas, enviar seguimientos relevantes o simplemente ponerse en contacto en el momento adecuado. También implica medir lo que importa: con qué frecuencia regresan los clientes, cuánto tiempo permanecen y qué dicen de ti en sus reseñas.

Las marcas que invierten en retención no solo mantienen a más clientes. También dedican menos tiempo a perseguir a los nuevos.

Mantente a la delantera observando a tu competencia

No necesitas obsesionarte con tus competidores, pero sí mantenerlos bajo observación.

Si otra marca en tu sector está ganando tracción, vale la pena entender por qué. ¿Están invirtiendo en nuevos canales? ¿Cambiaron su mensaje? ¿Lanzaron algo nuevo que te está robando atención?

Este tipo de conciencia te da contexto. No tienes que seguir cada movimiento, pero sí reconocer rápido los cambios, antes de que empiecen a afectar tu flujo de clientes potenciales.

Empieza de manera simple. Suscríbete a sus correos. Sigue sus anuncios. Rastrea cambios en su sitio, especialmente en la página principal, las páginas de productos y los precios. Herramientas como Similarweb o Semrush pueden darte una visión general de dónde proviene su tráfico y cómo están desempeñándose en las búsquedas.

Más importante todavía, escucha cómo hablan los clientes de ellos. Revisa reseñas recientes, menciones en redes sociales, hilos en Reddit y comentarios en YouTube. Estas son señales en tiempo real de lo que la gente valora o de lo que desearía que mejorara.

A veces lo que descubras confirmará que vas por el camino correcto. Otras veces, te permitirá detectar una oportunidad que ellos están pasando por alto. En cualquier caso, estarás tomando decisiones más informadas basadas en lo que está ocurriendo ahora, no en lo que pasó el trimestre anterior.

No necesitas reaccionar a todo. Pero mantenerte informado te ayuda a actuar más rápido cuando realmente importa.

Conclusión

Los clientes abandonan las marcas que dejan de atenderlos. No se van por trucos llamativos o descuentos agresivos. Se van porque otra empresa hizo que todo fuera más fácil de entender, más confiable o más sencillo de comprar.

Ese puedes ser tú.

No necesitas un embudo complicado ni un presupuesto infinito. Solo necesitas aparecer de manera constante, hacer mejoras inteligentes y demostrar tu valor donde más importa. Cuando haces eso, no tienes que gritar más fuerte que la competencia. Solo necesitas ser la opción evidente.

MrBeast planea lanzar su propio servicio de telefonía móvil en 2026

Conclusiones Clave La empresa del influencer operaría como proveedor móvil virtual, un modelo que permite ofrecer servicios de telefonía utilizando las redes de empresas ya consolidadas.

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, está listo para expandir su imperio más allá del streaming. De acuerdo con un documento interno filtrado al que tuvo acceso Business Insider, el creador ya trabaja en el lanzamiento de un servicio de telefonía móvil previsto para 2026.

A diferencia de las grandes compañías que construyen sus redes desde cero, la apuesta de MrBeast —quien acumula más de 400 millones de suscriptores en YouTube— no contempla invertir en infraestructura propia.

El plan consiste en operar como proveedor móvil virtual (MVNO, por sus siglas en inglés), un modelo que permite ofrecer servicios de telefonía utilizando las redes de empresas ya consolidadas. Entre los posibles aliados figuran gigantes como T-Mobile y Verizon, dos de las compañías con mayor alcance en Estados Unidos.

Aunque el modelo no es nuevo, ha demostrado ser atractivo para celebridades con una base masiva de seguidores. Un caso destacado es el del actor Ryan Reynolds, fundador de Mint Mobile, quien en 2023 vendió la compañía a T-Mobile en un acuerdo valuado en hasta $1,350 millones de dólares.

En Latinoamérica también existen antecedentes: en México, el influencer Luisito Comunica lanzó PilloFon bajo el mismo esquema, logrando posicionarse entre su audiencia juvenil.

Para MrBeast, un negocio más en la lista

Para MrBeast, la telefonía móvil se sumaría a una lista creciente de negocios que ya incluyen su marca de chocolates Feastables, líneas de productos alimenticios, juguetes y un programa de competencia producido por Prime Video.

Por ahora, el proyecto no figura como una prioridad inmediata. Sin embargo, los reportes señalan que en los próximos meses podrían intensificarse las conversaciones con los operadores estadounidenses interesados en asociarse con MrBeast.

Si las negociaciones prosperan, en 2026 el mercado de telecomunicaciones en Estados Unidos podría recibir a un nuevo y disruptivo jugador: el creador de contenido que convirtió sus videos en fenómenos globales y que ahora busca transformar su fama en conectividad.

Anthropic se convierte en una de las startups más valiosas de toda la historia

Conclusiones Clave La empresa de IA eleva su valoración a $183,000 millones de dólares tras una histórica ronda de inversión.

Anthropic, la compañía de inteligencia artificial respaldada por Amazon y fundada por exejecutivos de OpenAI, anunció que cerró una ronda de inversión por $13,000 millones de dólares, lo que elevó su valoración a $183,000 millones de dólares.

El salto representa un incremento de más del triple respecto a lo reportado en marzo, colocándola entre los crecimientos más veloces que Silicon Valley ha visto en 2025.

Según un comunicado de la empresa, la operación fue encabezada por Iconiq, Fidelity Management & Research y Lightspeed Venture Partners, con la participación de Altimeter, General Catalyst y Coatue.

El motor de este auge ha sido Claude, el modelo de IA presentado en marzo de 2023. A poco más de dos años de su lanzamiento, Anthropic reporta más de 300,000 clientes corporativos y espera alcanzar ingresos por $5,000 millones de dólares en agosto, una cifra cinco veces mayor a la registrada a inicios de 2025.

Relacionado: 308,000 conversaciones revelan los valores de Claude, la IA de Anthropic

¿Para qué utilizará Anthropic los recursos levantados?

La compañía indicó que el capital se destinará a tres áreas clave:

Investigación en seguridad de la IA.

Ampliación de capacidad para atender la creciente demanda empresarial.

Expansión internacional.

Además del anuncio financiero, Anthropic introdujo un cambio en sus políticas de uso de datos. A partir de septiembre, los usuarios de Claude Free, Pro, Max o Code deberán decidir si permiten que sus conversaciones sean utilizadas para entrenar futuros modelos, con fecha límite al 28 de septiembre.

Hasta ahora, las interacciones se eliminaban tras 30 días, salvo en casos legales. Con la nueva política, los datos podrían conservarse hasta cinco años. En contraste, los clientes empresariales que accedan mediante API o a través de productos como Claude Gov y Claude for Work estarán exentos de esta medida, en línea con la protección que OpenAI ofrece a grandes compañías.

Anthropic defendió la decisión bajo el principio de la “elección del usuario”.

Con esta ronda, Anthropic no solo refuerza su posición como el competidor más cercano de OpenAI, sino que también marca el rumbo de una nueva etapa en la carrera por el liderazgo de la inteligencia artificial, donde la confianza de los inversionistas y la gestión de los datos de los usuarios serán factores decisivos para definir al ganador.

¿Por qué y cómo los emprendedores deben aprovechar el social commerce?

Conclusiones Clave El social commerce ha transformando a las redes sociales en verdaderos canales de venta.

Quienes lo adopten temprano podrán conectar con clientes de manera más auténtica, generar confianza y aumentar sus conversiones.

Los días en que la publicidad vendía productos solo si mostraba modelos en sus comerciales acabaron, el marketing dejó de ser perfecto.

Una de las revoluciones del marketing viene acompañada de las redes sociales y de los creadores de contenido: el social commerce.

El social commerce (o comercio social) es una estrategia de ventas que combina el poder de las redes sociales con el comercio electrónico. En lugar de usar las redes sociales solo para promocionar productos, permite que los usuarios compren directamente desde plataformas como Instagram, Facebook, TikTok o Pinterest, sin salir de ellas.

De acuerdo con el informe Latin America Social Commerce Intelligence Report, el mercado de social commerce en la región crecerá 20.1% en 2025, alcanzando un valor de $14.62 mil millones de dólares.

“Este cambio en la industria lo están demandando los consumidores”, afirma Diego A. Díaz, fundador y CEO de la agencia de marketing VKNG. El emprendedor comparte que el social commerce está creciendo más rápido que cualquier otro canal online a nivel global y calcula que moverá cerca de $1.7 billones de dólares en 2025.

Brasil, México y Colombia están liderando la adopción de social commerce. Díaz agrega que en “México la opción es joven, liderada por Gen Z y millennials que buscan experiencias rápidas, auténticas e interactivas, ese es un factor muy importante”.

El acelerado crecimiento de la creator economy, de los creadores de contenido, está haciendo posible entablar una conexión entre cualquier servicio o producto con las personas, justo donde pasan gran parte del tiempo, en redes sociales.

Relacionado: Deja de perseguir algoritmos: así es como los creadores pueden tomar el control de su contenido y monetizar bajo sus propios términos

¿Cómo pueden utilizar el social commerce los emprendedores?

El social commerce para los emprendedores puede ser una herramienta efectiva si la audiencia objetivo es la generación Z y los millennials.

Pero no solo grandes marcas o empresas, el social commerce incluso puede funcionar para posicionar una marca personal de un dentista o una psicóloga. “Desde la inmobiliaria hasta la industria automotriz, la parte de belleza, retail y tecnología son los casos de éxito que hemos tenido”, ejemplifica Díaz, quien ha trabajado en campañas para más de 300 marcas, entre las que se encuentra la cadena de pizza lista para comer, Little Caesars.

El 85% de los consumidores confía más en social shopping que en el e-commerce tradicional. Sobre todo porque los comentarios, likes, reseñas y recomendaciones de influencers generan confianza y aumentan la conversión.

Para aprovechar el social commerce para emprendedores y pequeños negocios, este emprendedor recomienda estos tres pasos:

1. Atreverse a probar

Especialmente plataformas como TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts son ideales para este tipo de comercio. “TikTok Shop, que es lo más nuevo en México, ahí considero que es una forma de probar y experimentar”, dice el emprendedor.

Aquí es importante crear shoppable content, es decir, contenidos que ayuden a vender el producto o servicio con dinámicas divertidas, descuentos especiales, algunos regalos, para aprovechar la atención del usuario, recomienda.

2. Tener constancia y no desistir

Nadie vende miles de productos en el primer contenido. La dinámica del social commerce funciona como la de cualquier creador o influencer: “Todos empezamos con cero seguidores y para generar awareness o comunidad o lograr conversión hay que persistir, es algo como ir al gimnasio”.

3. Solo seguir haciendo lo que está funcionando

Aconseja dejar atrás lo que no está funcionando. Para eso hay que plantearse objetivos de conversión y observar qué contenidos o estrategias sí están logrando atrapar la atención de los compradores. Si no defines objetivos, público objetivo y tipo de contenido, estarás navegando sin rumbo.

Muchos emprendedores ven las redes como simples vitrinas, cuando en realidad son canales de venta, atención al cliente y construcción de marca. La clave está en construir una comunidad con personalidad y tener interacción con los seguidores.

Google se salva de tener que vender Chrome. Solo tendrá que compartir ciertos datos con sus competidores

Conclusiones Clave Según el juez Amit P. Mehta, la IA generativa ha cambiado drásticamente el panorama e influido en su fallo.

En abril de este año Google, el gigante de los motores de búsqueda, recibió un fuerte golpe: una jueza en Estados Unidos falló en su contra por mantener un monopolio en publicidad digital. El fallo señalaba que la empresa había abusado de su posición dominante para anular a la competencia en perjuicio de editores, anunciantes y usuarios de internet.

En consecuencia, Google posiblemente tendría que vender Chrome, su navegador o browser que cuenta con una penetración mundial de 69.23%.

La venta suponía un cambio en el orden de las cosas. Un evento sísmico no solo para Google, sino que para todo el internet.

El martes Amit P. Mehta, un juez del distrito de Columbia, determinó que Google deberá compartir algunos de sus resultados de búsqueda con sus “competidores calificados” para dejar de ser un monopolio. El jurista determinó que con eso se resuelve el problema y por ende, la empresa no tendrá que deshacerse de Chrome.

La decisión de Mehta permite a Google seguir operando de un modo muy similar al que lo ha hecho hasta ahora y anula la posibilidad de un verdadero cambio en el modo en el que consultamos y consumimos información a partir de lo que nos arrojan los motores de búsqueda.

Según el juez, fue el surgimiento de la inteligencia artificial generativa el que cambió el curso del caso y de su decisión.

¿Qué pasa con los motores de búsqueda y la IA?

Como casi en cualquier ámbito, la inteligencia artificial (IA) ha cambiado las reglas del juego. Los motores de búsqueda (como Google y Edge) han modificado lo que muestran como resultado a la búsqueda de un usuario.

Los resultados orgánicos que durante años determinaron qué sitios eran visitados por los usuarios, han sido relegados por resúmenes generados por IA que buscan resolver las dudas de los usuarios sin necesidad de que abandonen el buscador.

Lo cierto es que las mismas empresas que ofrecen motores de búsqueda experimentan en tiempo real para crear nuevas soluciones que satisfagan a los usuarios en tiempos de la inteligencia artificial.

Los hábitos han cambiado y muchos de nosotros ya hacemos consultas directamente en chatbots como Claude, Gemini o ChatGPT.

El cambio en las reglas del juego de una multimillonaria industria parece haber salvado a Google de verse obligada a fragmentarse y perder tracción. Sus competidores, sin embargo, no están satisfechos.

Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo un pequeño motor de búsqueda que testificó en el caso en contra de Google, comentó a The New York Times: “Es un fiasco sin sustancia (el término que utilizó en inglés es nothingburger)”.

La IA generativa está transformando la educación: esta es la razón por la que los líderes no pueden darse el lujo de ignorarla

Conclusiones Clave La inteligencia artificial no puso en evidencia a la educación superior — lo que hizo fue revelar cómo las clases rígidas, los programas estáticos y las evaluaciones centradas en el cumplimiento estaban desalineados con las necesidades de los estudiantes y las realidades del mercado laboral.



Los estudiantes están usando la IA de manera proactiva para aprender, experimentar y lanzar proyectos. Están poniendo a prueba la relevancia de la educación tal como existe hoy.

Las instituciones que prosperarán serán aquellas que generen espacio para adaptarse, escuchar y liderar en todos los niveles, tanto a través del intraemprendimiento como del emprendimiento.

Esta es la segunda entrega de la serie 1,000 días de IA. Como conferencista principal en temas de inteligencia artificial (IA) y asesor estratégico en estrategias universitarias de IA, he visto de primera mano cómo la IA generativa está transformando la educación — y por qué alinearse con el futuro del aprendizaje se ha vuelto una prioridad de liderazgo.

Comienzo con la educación, no porque haya sido la más afectada, sino porque fue la primera en mostrarnos cómo luce realmente la disrupción en tiempo real.

¿Por qué empezar aquí?

La educación está en el origen de todo. Cada futuro ingeniero, responsable de políticas públicas, gerente o fundador se forma en lo que sucede en un salón de clases, un auditorio o una consulta nocturna en un motor de búsqueda. Cuando la IA generativa llegó, la educación no se pudo dar el lujo de esperar. Se vio obligada a adaptarse sobre la marcha.

ChatGPT no entró silenciosamente en la educación superior. Detonó.

Las tareas se desmoronaron. Los sistemas de calificación colapsaron. Los estudiantes obtuvieron respuestas pulidas en segundos. Los profesores quedaron desconcertados. Las respuestas institucionales fueron reactivas, inconsistentes y expusieron fracturas profundas en la forma en que el aprendizaje estaba siendo definido y entregado.

La idea de que educar significaba memorizar y repetir se resquebrajó de la noche a la mañana.

Relacionado: OpenAI lanza el Modo Estudio en ChatGPT para fomentar el pensamiento crítico en estudiantes

Mucho antes de la IA, las universidades ya se veían presionadas por modelos algo desfasados: clases rígidas, programas estáticos, evaluaciones centradas en el cumplimiento y una brecha cada vez mayor entre la enseñanza en el aula y la realidad del mercado laboral. Los estudiantes evolucionaban más rápido que los sistemas diseñados para servirles.

La IA generativa hizo que esa brecha fuera imposible de ignorar. A los pocos meses de su lanzamiento, la mayoría de los estudiantes admitieron usar ChatGPT u otras herramientas similares para sus tareas. Mientras tanto, la mayoría de los directivos reconocían no tener una política formal sobre inteligencia artificial. La disonancia era evidente, y no solo creó urgencia, sino también oportunidad.

En el último año, he colaborado con algunos de los sistemas educativos más grandes del mundo para ayudar a desarrollar sus estrategias de IA. Juntos diseñamos marcos de gobernanza, lanzamos grupos ejecutivos de trabajo, elaboramos guías de uso responsable y capacitamos a miles de profesores en diferentes campus. El objetivo no era solo responder, sino liderar.

La estrategia debe alinearse con las personas, la cultura y la misión.

Al mismo tiempo, he trabajado con colegios comunitarios — la primera línea del desarrollo de la fuerza laboral. Estas instituciones sienten la disrupción primero y se mueven más rápido. He ayudado a sus líderes a conectar la IA generativa con los resultados de los estudiantes, integrar herramientas en la experimentación en clase y alinear la innovación con la preparación laboral y la equidad.

Ya sea en una universidad insignia o en un colegio de alto impacto, el principio es el mismo: la estrategia debe alinearse con las personas, la cultura y la misión. Las instituciones que más avanzan no son las que tienen planes de IA perfectos. Son las que se atreven a moverse mientras otras esperan. Ese impulso se alimenta del intraemprendimiento dentro de la organización y, cada vez más, del emprendimiento impulsado por los estudiantes desde el exterior.

Los estudiantes se están convirtiendo en emprendedores

Los estudiantes no esperan tener permiso; están reinventando cómo funciona el aprendizaje. Se adaptan rápido, adoptan tecnologías emergentes y experimentan con audacia. Algunos podrían llamarlo hacer trampa. Yo lo llamo poner a prueba el sistema.

Los estudiantes de hoy ya no ven la educación como un camino lineal hacia un título. La ven como una plataforma de lanzamiento para ideas.

No solo usan ChatGPT, sino un arsenal completo de herramientas de IA — Perplexity, Gemini, Claude y más — para escribir planes de negocio, generar marcas, construir productos mínimos viables (MVP) y poner a prueba ideas en el mundo real. De hecho, algunos no solo usan herramientas; están creando las suyas. No esperan a que alguien les enseñe. Se están enseñando a sí mismos a construir, lanzar e iterar.

Y sí, parte de ese uso es para atajos. Para recortar esfuerzos. Para evadir tareas. La integridad académica es un problema real, y las instituciones deben atenderlo. Pero también es una señal de que el sistema mismo necesita evolucionar. Estos estudiantes no solo están saltándose reglas — están poniendo a prueba la relevancia de la educación tal como existe hoy. Aquí es donde los intraemprendedores dentro del sistema se vuelven fundamentales para cerrar la brecha.

Los intraemprendedores están impulsando a las instituciones hacia adelante

Todos sabemos que la innovación rara vez ocurre en las oficinas de la alta dirección. El cambio más poderoso no proviene de memorandos ejecutivos. Viene desde abajo.

He visto a profesores rediseñar evaluaciones para incluir la IA. Asesores académicos construir chatbots con GPT para apoyar a los estudiantes. Directores de departamento probar flujos de trabajo de calificación automatizada mientras el área central de TI todavía está redactando las políticas. Estos son los intraemprendedores — innovadores internos que lideran con agilidad.

Mi trabajo siempre ha consistido en ayudarlos a escalar y en no interponerme en su camino. La verdadera transformación ocurre cuando la gobernanza, los incentivos y la innovación se alinean — y cuando la ejecución se toma en serio.

Lo que están haciendo las instituciones que sí funciona

Aquí hay cinco acciones que he visto generar el mayor impacto entre líderes, profesores y estudiantes por igual:

Aceptar que el cambio es inevitable: Ignorar, desacreditar o regular la innovación no lo detendrá. Las instituciones deben elegir comprometerse con el cambio, no resistirse a él.

Ignorar, desacreditar o regular la innovación no lo detendrá. Las instituciones deben elegir comprometerse con el cambio, no resistirse a él. Reconocer que el aprendizaje ahora es cocreado: En muchos casos, los estudiantes dominan mejor las nuevas herramientas que los profesores. Puede sentirse incómodo — pero ese malestar es el punto de partida de la cocreación y la innovación colaborativa.

En muchos casos, los estudiantes dominan mejor las nuevas herramientas que los profesores. Puede sentirse incómodo — pero ese malestar es el punto de partida de la cocreación y la innovación colaborativa. Apoyar el intraemprendimiento y el emprendimiento: Animar a los profesores y al personal a experimentar dentro de la institución, al mismo tiempo que se respalda a los estudiantes que lanzan startups o crean prototipos con IA.

Las instituciones que se muevan ahora están definiendo la próxima década del aprendizaje. Eso no significa ignorar los problemas de integridad académica o los riesgos de delegar demasiado en la tecnología — no sabemos lo que aún no sabemos. Pero esa incertidumbre debe servirnos de guía, no paralizarnos.

Las instituciones que prosperarán en los próximos 1,000 días no serán las que tengan más tecnología, serán las que generen espacio para adaptarse, escuchar y liderar en todos los niveles — tanto a través del intraemprendimiento como del emprendimiento.

El liderazgo ya no es un título; es una actitud. Cada profesor que rediseña un curso, cada estudiante que experimenta con IA, cada miembro del personal que construye un mejor flujo de trabajo está dando forma al futuro de la educación.

Según el Foro Económico Mundial, más del 40% de las habilidades esenciales cambiarán en los próximos cinco años. Eso no es una predicción — es un mandato.

El único camino hacia adelante es construir sistemas que aprendan tan rápido como las personas dentro de ellos. Los rectores y directores académicos pueden aportar visión, pero serán los intraemprendedores quienes la hagan realidad. La transformación no se dictará desde arriba. Será impulsada desde adentro.

La IA no es el final. Es el comienzo de una nueva forma de aprender y de un nuevo tipo de liderazgo.

Próximamente en la serie 1,000 días de IA: La educación superior no estaba lista para la IA, pero los estudiantes obligaron a abrir la conversación. La educación básica es aún más esencial, porque el pensamiento crítico, el razonamiento ético y la fluidez digital deben comenzar mucho antes de la universidad.