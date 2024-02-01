6 maneras de atraer y retener a los mejores empleados

Si estas pensando en contratar, estos principios son la clave para encontrar a los mejores candidatos.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Atraer a las mejores personas a tu organización no es algo que se logre con éxito de la noche a la mañana. Requiere de un proceso reflexivo, intencional y de tiempo invertido.

Las empresas innovadoras enfocadas en fomentar una cultura atractiva para los empleados actuales y potenciales pueden destacarse por esto en el panorama competitivo.

Los últimos dos años han sido difíciles para atraer al mejor talento en muchas de las empresas a las que brindo consultoría. Con un mercado laboral tan competido, las empresas, especialmente las pequeñas, deben innovar para destacarse y tener oportunidad de ser elegidas empleador.

Hace unos años, me senté con mi equipo de liderazgo y definimos las áreas que necesitábamos mejorar para construir un negocio sostenible y centrado en las personas. Estas seis áreas fueron fundamentales en nuestra historia de crecimiento.

Antes de empezar, te pido que te pongas en el lugar de alguien que busca empleo. En donde puedes encontrar una vacante para el puesto que quieres. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué escribes? ¿Qué te parece interesante como para dedicarle tu tiempo? Ten en cuenta este proceso. Los consejos que te doy a continuación solo te ayudarán si sabes en dónde encontrar buenos candidatos. Los lugares en los que acabas de buscar a menudo serán donde también lo hagan tus candidatos ideales.

Relacionado: No esperes y haz que suceda: 5 formas de crear oportunidades para ti mismo en 2024

1. Mejorar la cultura de la empresa

Una empresa con una cultura positiva es uno de los principales atractivos para los posibles candidatos. ¿Pero qué significa esto?

Crear un ambiente laboral positivo: cultiva una atmósfera donde el respeto, el trabajo en equipo y la comunicación abierta sean la regla. Este ambiente positivo a menudo se refleja en una mayor productividad y satisfacción laboral.

Ofrece beneficios y ventajas únicas para tus empleados: además de los seguros de salud y los planes de jubilación habituales, piensa en qué beneficios únicos podrían diferenciar a tu empresa, quizás sean días ilimitados de vacaciones, oficinas aptas para mascotas o programas de bienestar.

Fomenta el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: demuestra que valoras el tiempo de tus empleados dentro y fuera del trabajo. Esto se puede hacer a través de políticas que prevengan el agotamiento y promuevan el bienestar, contribuyendo a la lealtad y satisfacción de tus empleados.

2. Construir una marca empleadora

Una marca empleadora es como un faro que atrae a candidatos alineados con la misión y cultura de tu empresa. Una buena marca empleadora fomenta también una relación más sólida entre las ventas y los socios.

Define y pon en práctica los valores de tu empresa: indica claramente en qué cree tu organización. Esta transparencia ayuda a los empleados potenciales a verse a sí mismos como parte de tu equipo.

indica claramente en qué cree tu organización. Esta transparencia ayuda a los empleados potenciales a verse a sí mismos como parte de tu equipo. Destaca las historias de éxito de tus empleados: compartir historias genuinas desde dentro de la empresa puede lograr una imagen más humana y personal que te ayude a conectar con los empleados potenciales.

compartir historias genuinas desde dentro de la empresa puede lograr una imagen más humana y personal que te ayude a conectar con los empleados potenciales. Aprovecha las redes sociales y tu presencia en línea: utiliza plataformas donde pasen tiempo tus candidatos ideales. Mantener una presencia activa y atractiva en línea puede posicionar a tu empresa como un excelente lugar para trabajar.

Relacionado: ¿Por qué los valores son tan importantes en los negocios?

3. Ofrece oportunidades de desarrollo profesional

El crecimiento profesional está a menudo en el número uno de la lista de deseos de los candidatos. Así es como puedes satisfacer ese deseo:

Ofrece programas de capacitación y mentoría: estos demuestran que le inviertes al éxito de tus empleados, lo que puede ser un factor decisivo para quienes buscan empleo.

estos demuestran que le inviertes al éxito de tus empleados, lo que puede ser un factor decisivo para quienes buscan empleo. Apoya la educación continua: considera ofrecer algún tipo de beca u horarios flexibles para apoyar a los empleados que quieren seguir estudiando, mostrando así a los candidatos que estás comprometido con su crecimiento a largo plazo.

considera ofrecer algún tipo de beca u horarios flexibles para apoyar a los empleados que quieren seguir estudiando, mostrando así a los candidatos que estás comprometido con su crecimiento a largo plazo. Ofrece oportunidades de crecimiento dentro de tu empresa: traza el camino para escalar, dejando claro que los empleados pueden hacer ahí una carrera y no solo tener un trabajo.

traza el camino para escalar, dejando claro que los empleados pueden hacer ahí una carrera y no solo tener un trabajo. Reconoce el crecimiento: elogia públicamente el desarrollo profesional de tu gente para que todos lo noten.

4. Ofrece opciones de trabajo flexibles

La flexibilidad es clave en el lugar de trabajo moderno:

Opciones de trabajo a distancia: la opción de trabajar desde casa, o desde cualquier lugar, puede ser un gran atractivo para el talento, especialmente considerando el que el cambio de paradigma apunta hacia el teletrabajo. No olvides considerar la ubicación del empleado para el trabajo remoto. Hay leyes y regulaciones laborales locales que debes respetar.

Horarios flexibles: permite que los empleados trabajen durante las horas que se adapten a su estilo de vida. Este nivel de autonomía puede ser muy atractivo.

Crea empleos de medio tiempo: ofrece varios esquemas de trabajo para satisfacer diferentes necesidades y atraer a un público más amplio.

Relacionado: Revelando los beneficios (y peligros) ocultos del trabajo remoto en 2024

5. Crear un lugar de trabajo centrado en el crecimiento

Al promover una cultura de crecimiento en toda tu organización, los empleados se sienten inspirados para mejorar continuamente. Tómate el tiempo para definir y celebrar el crecimiento.

Garantiza oportunidades de crecimiento para todos los empleados: el desarrollo personal debería estar disponible para todos, no solo para aquellos en posiciones gerenciales.

Celebra y abraza el desarrollo personal: reconocer los logros y momentos importantes aumenta la moral y motiva a otros a apuntar más alto.

Relacionado: Los empleos cada vez demandan más habilidades relacionadas con el manejo de la inteligencia artificial

6. Marketing cultural

Gestionar de forma efectiva la cultura de tu empresa puede convertir a tus empleados en embajadores de la marca.

Comparte públicamente las historias de éxito de tus empleados: cuando muestras los logros de tu equipo, fomentas el orgullo en tu fuerza laboral y muestras a los candidatos potenciales a qué pueden aspirar dentro de tu organización.

Empodera a los líderes de pensamiento interno: Pedir a tu equipo que se capacite y se apoye mutuamente crea un vínculo especial. Encuentra oportunidades para que los compañeros de equipo publiquen, compartan y se atribuyan procesos, ideas y logros.

Narradores sociales: designa a un grupo de empleados para ayudar a difundir la cultura de tu empresa a través de las redes sociales. Hazlo real. Acepta lo malo y muestra lo bueno.

Atraer a las mejores personas a tu organización no es algo que se logre de la noche a la mañana con éxito. Requiere de un proceso reflexivo, intencional y tiempo invertido.